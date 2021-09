Belam y Cepton Crean una Asociación para Permitir la Seguridad en Pasos a Nivel Ferroviarios de Alto Tráfico

La asociación permite intersecciones de ferrocarril inteligentes mediante el uso de soluciones avanzadas de detección de obstáculos basadas en lidar.

SAN JOSÉ, California–(BUSINESS WIRE)–Cepton, compañía innovadora de soluciones de lidar inteligente con base en Silicon Valley, se asoció con la integradora de sistemas Belam, con base en Lituania, para mejorar la seguridad de usuarios de carretera y pasajeros de ferrocarril al implementar la detección de obstáculos mediante lidar en los pasos a nivel ferroviarios. Luego de la instalación del sistema de lidar inteligente Helius® de Cepton en una concurrida intersección en Europa, la solución basada en lidar ha monitorizado a más de 15000 pasajeros de trenes con alta precisión para garantizar la seguridad de los peatones y otros usuarios de carretera. El sistema también ha mejorado la eficacia del servicio de trenes y el flujo de tráfico donde se implementa.





Belam es una integradora de sistemas de servicio completo que opera en el Báltico y en Europa del Norte. Mediante el uso de tecnologías de vanguardia como lidar, Belam proporciona soluciones avanzadas para transformar las ciudades inteligentes a través de la mejora de la seguridad y la eficiencia de la infraestructura de transporte y los sistemas ferroviarios. A través de la asociación con Cepton, Belam pudo proporcionar una detección de obstáculos precisa en una intersección de ferrocarril transitada, con un sistema automatizado que minimizó las paradas innecesarias. Como resultado, el flujo de tráfico en la intersección se ha vuelto más eficaz.

Los pasos a nivel ferroviarios representan uno de los escenarios de tráfico más complejos, dada la variedad de usuarios de carretera, como peatones, ciclistas, automóviles y camiones, y el riesgo potencial de colisiones con los trenes. La alta velocidad de los trenes que pasan puede poner en peligro a los usuarios de carretera, por lo que es necesario un seguimiento preciso en tiempo real del tráfico en los cruces, incluso en condiciones meteorológicas difíciles, para asegurarse de que las vías están libres de obstáculos cuando el tren está a punto de acercarse. Esto ha planteado importantes retos para algunas de las tecnologías de sensores existentes, como la cámara y el radar. Los radares carecen de la resolución necesaria para verificar, localizar y clasificar el obstáculo en forma precisa. Las cámaras proporcionan imágenes 2D sin información fácilmente disponible acerca del tamaño del objeto, la ubicación y la velocidad, y son susceptibles a condiciones difíciles de iluminación y clima.

Para permitir la detección precisa de obstáculos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, Belam probó algunos tipos de sensores, como lidares y radares de microondas a través de su proceso de desarrollo. Durante una campaña de prueba extendida, Belam concluyó que, en comparación con otros sensores probados, el sistema de lidar inteligente Helius de Cepton proporcionó los resultados más confiables en términos de eliminación de falsos positivos y falsos negativos. Como los lidares funcionan bien de noche y en diversas condiciones ambientales, los lidares Vista®-P90 desplegados como parte del sistema Helius superaron a otras tecnologías probadas en la generación de imágenes 3D de alta resolución de vehículos, personas y otros objetos, las veinticuatro horas del día. El innovador software de percepción Helius procesó los datos del lidar para clasificar con precisión los objetos y seguir su velocidad y ubicación en tiempo real. Integrados en conjunto con otros sensores, como cámaras de CCTV utilizadas para grabar patentes durante las violaciones de tráfico, y los sensores meteorológicos utilizados para determinar las condiciones climáticas, las soluciones de lidar de Cepton posibilitaron un paso a nivel ferroviario verdaderamente inteligente al proporcionar la información clave necesaria para ofrecer un análisis exhaustivo del tráfico y activar las respuestas adecuadas para ayudar a salvar vidas.

Como resultado, el sistema de Belam ha alcanzado una precisión de más del 99,9 % en detección de obstáculos. Este nivel de precisión ha permitido al paso a nivel alcanzar un mayor índice de seguridad, donde los trenes que pasan ahora pueden pasar casi al doble de velocidad de la que solían alcanzar antes. Luego de la implementación del sistema automatizado, se eliminaron las señales de alto, que anteriormente se instalaron en esta intersección para exigir una parada completa, para todos los vehículos antes de cruzar. Esto ha mejorado el flujo de tráfico en el paso y ha aumentado la eficacia operativa del servicio de trenes.

Impulsado por el sistema MMT® (Micro Motion Technology) patentado de Cepton, el lidar Vista-P90 ofrece un amplio campo de cobertura de visión (90° horizontal x 40° vertical), junto con una alta resolución y un rango largo a un precio accesible. El sensor no gira, no tiene fricción y no tiene espejo, lo que lo hace resistente y capaz de realizar aplicaciones continuas en exteriores, incluso en condiciones climáticas adversas. Con el agregado multilidar, la computación perimetral y una salida de datos de bajo ancho de banda, el sistema lidar inteligente Helius es fácil de integrar, ampliar y mantener.

La asociación de Belam y Cepton abre nuevas aplicaciones para las ciudades inteligentes habilitadas mediante lidar. Los pasos ferroviarios inteligentes pueden convertirse en una solución V2X completa, en la que no solo los trenes, sino también los automóviles, pueden utilizar los datos de tráfico en tiempo real en las intersecciones para evitar posibles colisiones y optimizar las rutas de viaje. Las autoridades viales también podrían beneficiarse de la analítica de tráfico basada en el número de vehículos y usuarios de carretera y las direcciones en las que circulan por las intersecciones para generar modelos y planes de gestión del tráfico.

“Las soluciones de alto rendimiento de Cepton tuvieron un rol fundamental en ayudarnos a abordar el desafiante escenario de tráfico de los pasos a nivel transitados. Los sensores de lidar nos impresionaron especialmente con la detección precisa de diferentes objetos. La combinación beneficiosa de los sensores probados en campo de Cepton y el software de percepción proporcionaron análisis fiables y precisos en tiempo real”, indicó Aleksandras Zidokas, director comercial de Belam.

“Nuestra asociación con Cepton nos ha ayudado a demostrar el tremendo potencial de la tecnología lidar en la infraestructura de transporte inteligente. Además de hacer que las intersecciones ferroviarias sean más seguras para los usuarios de carretera, nuestro sistema con lidar también ha mejorado notablemente el flujo de tráfico. Nuestro objetivo es implementar las soluciones de Cepton en más ubicaciones, como una red más amplia de lidares inteligentes podría permitir, en última instancia, sistemas de tránsito más seguros y eficaces, lo que posteriormente se traducirá en una reducción de las emisiones de carbono y en una ciudad más ecológica”.

El Dr. Jun Pei, director ejecutivo de Cepton, agregó: “Lidar permite un mayor nivel de seguridad para todos en la carretera, no solo para los conductores, y creamos nuestras soluciones lidar para lograr ese objetivo. Nuestra asociación con Belam permite la próxima generación de aplicaciones de seguridad ferroviaria y vial y amplía las capacidades de nuestros lidares de alto rendimiento y soluciones de percepción al mercado ferroviario. Esperamos una colaboración más profunda con Belam para hacer realidad un tráfico ferroviario más seguro”.

Acerca de Cepton Technologies, Inc.

Cepton proporciona soluciones vanguardistas e inteligentes basadas en lidar para una variedad de mercados como aplicaciones automovilísticas (sistemas avanzados de asistencia al conductor [Advanced Driver Assistance Systems, ADAS/AV]), ciudades inteligentes, espacios inteligentes y aplicaciones industriales inteligentes. La tecnología lidar patentada basada en MMT® de Cepton habilita soluciones confiables, escalables y rentables que ofrecen percepción 3D de alta resolución y largo alcance para aplicaciones inteligentes.

Fundada en 2016 y liderada por veteranos de la industria con más de dos décadas de experiencia colectiva dentro de una amplia gama de tecnologías avanzadas de lidar y formación de imágenes, Cepton se enfoca en la comercialización, en el mercado masivo de soluciones lidar de alto rendimiento y de alta calidad. Cepton tiene su sede en San José, California, EE. UU., con presencia en América del Norte, Alemania, Japón, India y China para brindar servicio a una base de clientes global en rápido crecimiento. Para obtener más información, visite www.cepton.com y síganos en Twitter y LinkedIn.

Acerca de Belam

Belam es una compañía con más de 25 años de experiencia dentro del mercado báltico y nórdico. Actualmente, Belam tiene más de 1000 proyectos implementados, una red desarrollada de sucursales en Lituania y otros países. Con su experiencia y un personal considerable, Belam ofrece a sus clientes el alcance total de los servicios durante la implementación de un proyecto. El personal profesional comienza su trabajo en una etapa muy temprana del proyecto cuando el cliente solo está dando forma a su idea. El personal ayuda al cliente a transformar su idea en una solución cualitativa, segura y eficaz. Gracias a la estabilidad financiera y a la profesionalidad de Belam, los clientes pueden estar seguros del resultado y de la posterior prestación de apoyo cualitativo para los sistemas desarrollados.

Belam es la primera compañía integradora de los países bálticos que fue invitada para formar parte de la asociación UNIFE. Belam es miembro de UNITEL y los subgrupos de seguridad cibernética.

Belam posee experiencia práctica con distintos tipos de sensores y tecnologías como Lidar, cámara de escaneo lineal, radar de microondas, cámara térmica y otros.

Belam implementó la primera estructura en el Báltico para vehículos autónomos V2X en una de las autopistas de mayor densidad de Lituania.

Para obtener más información, visite: www.belam.eu.

