BeiGene presenta en ASCO 2025 investigaciones pioneras sobre el cáncer: redefinir el tratamiento en hematología y tumores sólidos

Los nuevos datos del estudio SEQUOIA, de los que se informará en dos presentaciones orales, destacan los beneficios de BRUKINSA® como tratamiento de primera línea para pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC).

Hay datos prometedores en fase inicial que demuestran la solidez de la cartera de productos en el tratamiento de múltiples tipos de tumores sólidos, incluido el cáncer de mama.

Los datos refuerzan el perfil de eficacia y seguridad bien caracterizado de TEVIMBRA® como inhibidor de PD-1 de diseño exclusivo.

SAN CARLOS, California--(BUSINESS WIRE)--BeiGene, Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), una empresa mundial dedicada a la oncología global que cambiará su nombre a BeOne Medicines Ltd., anuncia que compartirá 23 resúmenes con nuevos datos de su cartera de productos para hematología y tumores sólidos en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) en Chicago (Illinois) del 30 de mayo al 3 de junio de 2025. Con dos resúmenes seleccionados para una presentación oral rápida, estos datos reflejan la visión de la empresa de abordar el cáncer desde múltiples frentes y proporcionar medicamentos innovadores al mayor número posible de pacientes en todo el mundo.

«ASCO es una plataforma poderosa para destacar los avances en la atención del cáncer, y estamos orgullosos de contribuir con 23 resúmenes aceptados que reflejan nuestra misión de mejorar los resultados para más pacientes en todo el mundo», declaró Mark Lanasa, M.D., Ph.D., director médico de la división Tumores Sólidos en BeiGene. «Desde los resultados de seguimiento a largo plazo de BRUKINSA en LLC hasta los datos clínicos por primera vez de dos prometedores activos contra el cáncer de mama, nuestras presentaciones de este año hablan de la profundidad y el impulso de nuestra cartera de oncología, así como de nuestro compromiso de ofrecer medicamentos transformadores en una amplia variedad de cánceres».

En las presentaciones se resalta el impresionante perfil clínico de BRUKINSA (zanubrutinib) en amplias poblaciones de pacientes; algunos puntos destacados son:

Los datos de la fase inicial incluyen datos clínicos nunca antes presentados de la nueva línea de productos para cáncer de mama de BeiGene:

Los resultados del análisis final del estudio RATIONALE-213 demuestran que, utilizando un enfoque guiado por PET, TEVIMBRA más quimioterapia o quimiorradioterapia mostró una eficacia prometedora y un perfil de seguridad tolerable en el contexto neoadyuvante para el carcinoma esofágico de células escamosas (CECE) resecable, tanto en pacientes que respondieron como que no respondieron a la quimioterapia preoperatoria. Esto suma más pruebas a la capacidad demostrada del inhibidor de PD-1 de proporcionar beneficios de eficacia clínicamente significativos, así como a su perfil de seguridad constante.

Presentaciones de BeiGene en la Reunión Anual de ASCO 2025

Título del resumen Detalles de la presentación (CDT) Autor principal

Hematología

BRUKINSA

SEQUOIA 5-year follow-up of Arm C: Frontline zanubrutinib monotherapy in del(17p) patients with treatment-naïve chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma. (Seguimiento a 5 años del Grupo C de SEQUOIA: monoterapia de primera línea con zanubrutinib en pacientes con del(17p) con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas sin tratamiento) Presentación oral rápida: 7011 Título de la sesión: Neoplasias hematológicas - Linfoma y leucemia linfocítica crónica Fecha/hora de la sesión: 31 de mayo de 2025, 8:00-9:30 C.S. Tam

Combination of zanubrutinib + venetoclax for treatment-naive CLL/SLL: Results from SEQUOIA Arm D. (Combinación de zanubrutinib + venetoclax para LLC/LLP sin tratamiento: Resultados del Grupo D de SEQUOIA) Presentación oral rápida: 7009 Título de la sesión: Neoplasias hematológicas - Linfoma y leucemia linfocítica crónica Fecha/hora de la sesión: 31 de mayo de 2025, 8:00-9:30 M. Shadman

Tumor sólido

TEVIMBRA

Tislelizumab (BGB-A317) plus chemotherapy/chemoradiotherapy as positron emission tomography-guided neoadjuvant treatment for resectable esophageal squamous cell carcinoma: RATIONALE-213 final analysis. (Tislelizumab (BGB-A317) más quimioterapia/quimiorradioterapia como tratamiento neoadyuvante guiado por tomografía de emisión de positrones para el carcinoma esofágico de células escamosas resecable: análisis final de RATIONALE-213) Póster #: 317 Presentación del póster Título de la sesión: Cáncer gastrointestinal - Gastroesofágico, pancreático y hepatobiliar Fecha/hora de la sesión: 31 de mayo de 2025, 9:00 -12:00 L. Chen

Final analysis of multicenter, open-label, phase 2 study evaluating the efficacy and safety of tislelizumab in combination with fruquintinib in patients with selected solid tumors. (Análisis final del estudio multicéntrico, abierto, de fase 2 que evalúa la eficacia y seguridad de tislelizumab en combinación con fruquintinib en pacientes con tumores sólidos seleccionados) Póster #: 251 Presentación del póster Título de la sesión: Desarrollo terapéutico - Inmunoterapia Fecha/hora de la sesión: 2 de junio de 2025, 13:30-16:30 K. Lee

Cartera de productos

BG-68501 (CDK2i)

A first-in-human, phase 1a/b, dose-escalation/expansion study of BG-68501, a selective CDK2 inhibitor, as monotherapy or in combination with fulvestrant for patients with HR+/HER2- breast cancer and other advanced solid tumors: First disclosure of clinical data. (Primer estudio en seres humanos, fase 1a/b, de aumento de dosis/expansión de BG-68501, un inhibidor selectivo de CDK2, como monoterapia o en combinación con fulvestrant para pacientes con cáncer de mama HR+/HER2- y otros tumores sólidos avanzados: Primera divulgación de datos clínicos) Póster #: 430 Presentación del póster Título de la sesión: Desarrollo terapéutico - Agentes molecularmente dirigidos y biología tumoral Fecha/hora de la sesión: 2 de junio de 2025, 13:30-16:30 R. Joshi

BG-C9074

First-in-human study of BG-C9074, a B7-H4-targeting ADC in patients with advanced solid tumors: Preliminary results of the dose-escalation phase. (Primer estudio en seres humanos de BG-C9074, un ADC dirigido contra B7-H4 en pacientes con tumores sólidos avanzados: Resultados preliminares de la fase de aumento de dosis) Póster #: 348 Presentación del póster Título de la sesión: Desarrollo terapéutico - Agentes molecularmente dirigidos y biología tumoral Fecha/hora de la sesión: 2 de junio de 2025, 13:30-16:30 C.A. Perez

BGB-A445 (OX40)

A phase 1 study of the OX40 agonist, BGB-A445, with or without tislelizumab, an anti-PD-1 monoclonal antibody, in patients with advanced NSCLC, HNSCC or NPC. (Un estudio de fase 1 del agonista de OX40, BGB-A445, con o sin tislelizumab, un anticuerpo monoclonal anti-PD-1, en pacientes con CPNM avanzado, CCECC o CNF) Póster #: 172 Presentación del póster Título de la sesión: Desarrollo terapéutico - Agentes molecularmente dirigidos y biología tumoral Fecha/hora de la sesión: 2 de junio de 2025, 13:30-16:30 M. Hee Hong

A phase 2 study of the OX40 agonist BGB-A445, in combination with docetaxel or BGB-15025, an HPK1 inhibitor, in patients with NSCLC pretreated by anti-PD-(L)1 antibodies. (Estudio de fase 2 del agonista de OX40 BGB-A445, en combinación con docetaxel o BGB-15025, un inhibidor de HPK1, en pacientes con CPNM previamente tratados con anticuerpos anti-PD-(L)1) Resumen #: e14513 Resumen en línea T. Min Kim

Otros resúmenes

Diversidad de ensayos clínicos

Lung cancer enrollment of demographic subgroups in US clinical trial sites. (Inscripción de cáncer de pulmón de subgrupos demográficos en centros de ensayos clínicos de EE. UU.) Póster #: 216 Presentación del póster Título de la sesión: Cáncer de pulmón - Cánceres no microcíticos locales-regionales/microcíticos/otros cánceres torácicos Fecha/hora de la sesión: 31 de mayo de 2025, 13:30-16:30 C. Nigoghossian

Generación integrativa de pruebas y economía de la salud relacionadas con zanubrutinib

Encuesta de preferencias

Treatment preferences of patients, caregivers, and physicians in follicular lymphoma: A global discrete-choice experiment study. (Preferencias de tratamiento de pacientes, cuidadores y médicos en el linfoma folicular: Un estudio experimental global de elección discreta) Póster #: 448 Presentación del póster Título de la sesión: Calidad asistencial/Investigación sobre servicios sanitarios Fecha/hora de la sesión: 31 de mayo de 2025, 13:30-16:30 M. Smith

Comparación indirecta ajustada por coincidencias

Adverse events of interest of zanubrutinib vs. fixed-duration combination of venetoclax and obinutuzumab in treatment-naïve chronic lymphocytic leukemia. (Efectos adversos de interés de zanubrutinib frente a la combinación de duración fija de venetoclax y obinutuzumab en la leucemia linfocítica crónica sin tratamiento previo) Resumen #: e19028 Resumen en línea W. Aldairy

Efficacy of continuous zanubrutinib vs. fixed duration venetoclax in combination with obinutuzumab in treatment-naïve chronic lymphocytic leukemia: A matching-adjusted indirect comparison. (Eficacia de zanubrutinib continuo frente a venetoclax de duración fija en combinación con obinutuzumab en la leucemia linfocítica crónica sin tratamiento previo: Una comparación indirecta ajustada por coincidencias) Resumen #: e19027 Resumen en línea T. Munir

Comparative efficacy of zanubrutinib versus fixed-duration acalabrutinib plus venetoclax for first-line treatment of chronic lymphocytic leukemia: A matching-adjusted indirect comparison. (Eficacia comparativa de zanubrutinib frente a acalabrutinib de duración fija más venetoclax para el tratamiento de primera línea de la leucemia linfocítica crónica: Una comparación indirecta ajustada por coincidencias) Resumen #: e91032 Resumen en línea T. Munir

Metaanálisis de redes

A network meta-analysis of efficacy of zanubrutinib versus fixed-duration acalabrutinib plus venetoclax in treatment-naïve chronic lymphocytic leukemia. (Un metaanálisis de redes de la eficacia de zanubrutinib frente a acalabrutinib de duración fija más venetoclax en la leucemia linfocítica crónica sin tratamiento previo) Resumen #: e19031 Resumen en línea M. Shadman

Pruebas reales

Real-world comparative effectiveness of first-line Bruton tyrosine kinase inhibitors in patients with chronic lymphocytic leukemia. (Eficacia comparativa real de los inhibidores de tirosina quinasa de Bruton de primera línea en pacientes con leucemia linfocítica crónica) Resumen #: e23264 Resumen en línea R. Jacobs

Evaluating uptake of targeted agents by race/ethnicity in patients receiving first-line treatment for chronic lymphocytic leukemia. (Evaluación de la captación de agentes dirigidos por raza/etnia en pacientes que reciben tratamiento de primera línea para la leucemia linfocítica crónica) Resumen #: e13741 Resumen en línea A.S. Kittai

Real-world Bruton tyrosine kinase inhibitor use and clinical outcomes among patients with chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma. (Uso real del inhibidor de tirosina quinasa de Bruton y resultados clínicos entre pacientes con leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas) Resumen #: e23271 Resumen en línea J. Hou

Real-world zanubrutinib treatment patterns in chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma among US community oncology patients with prior acalabrutinib therapy. (Patrones reales de tratamiento con zanubrutinib en leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas entre pacientes oncológicos de la comunidad estadounidense con tratamiento previo con acalabrutinib) Resumen #: e23265 Resumen en línea J. Hou

Real-world zanubrutinib treatment patterns in mantle cell lymphoma among US community oncology patients with prior Bruton tyrosine kinase inhibitor therapy. (Patrones reales de tratamiento con zanubrutinib en linfoma de células del manto entre pacientes oncológicos de la comunidad estadounidense con tratamiento previo con inhibidores de tirosina quinasa de Bruton) Resumen #: e23270 Resumen en línea R. Choksi

Risk of hypertension in patients newly diagnosed with chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma and treated with covalent Bruton tyrosine kinase inhibitors: A real-world study. (Riesgo de hipertensión en pacientes con diagnóstico reciente de leucemia linfocítica crónica/linfoma linfocítico de células pequeñas y tratados con inhibidores de tirosina quinasa de Bruton covalentes: Un estudio de casos reales) Resumen #: e23334 Resumen en línea A.K. Ali

Real-world treatment utilization patterns, discontinuation and healthcare resource utilization of first-line Bruton tyrosine kinase inhibitor therapy in chronic lymphocytic leukemia: Age-related disparity. (Patrones reales de utilización de tratamiento, interrupción y utilización de los recursos sanitarios en tratamiento de primera línea con inhibidores de tirosina quinasa de Bruton en la leucemia linfocítica crónica: Disparidad relacionada con la edad) Resumen #: e19033 Resumen en línea K. Yang

Serious infections in patients with CLL/SLL treated with combination venetoclax and obinutuzumab compared to those treated with zanubrutinib: A real-world study. (Infecciones graves en pacientes con LLC/LLP tratados con la combinación de venetoclax y obinutuzumab en comparación con los tratados con zanubrutinib: Un estudio de casos reales) Resumen #: e19026 Resumen en línea J. Colasurdo