BeiGene le da la bienvenida al directorio al experimentado ejecutivo de ciencias biológicas Olivier Brandicourt

BASEL, Suiza y BEIJING, y CAMBRIDGE, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), empresa global de biotecnología, anunció hoy que Olivier Brandicourt, M.D. ha sido designado para formar parte de su directorio. El Dr. Brandicourt se sumará al comité de auditoría del directorio.









El Dr. Brandicourt reemplaza a Thomas Malley, que integró el directorio desde 2016.

“El Dr. Brandicourt aporta su vasta experiencia global mientras ampliamos la perspectiva del directorio de BeiGene de incluir un profundo conocimiento en empresas de crecimiento multinacionales líderes, encabezando lanzamientos en una serie de áreas de tratamiento y escalando hacia regiones nuevas”, manifestó John V. Oyler, presidente y director ejecutivo y cofundador de BeiGene. “El directorio espera con ansias trabajar con el Dr. Brandicourt, quien impulsará la excelencia como un líder excepcional para varias marcas farmacéuticas globales, mientras continuamos nuestra evolución como innovador en oncología de última generación. Tom ha sido un miembro muy valioso del directorio cuyos servicios ha prestado desde antes de la oferta pública inicial de la empresa. Le agradecemos por su abnegado servicio y aportes increíbles al éxito global de BeiGene y le deseamos lo mejor”.

“Me complace sumarme al directorio de BeiGene y ayudar a promover la misión de la empresa de llevar innovadores medicamentos contra el cáncer a más pacientes en todo el mundo”, señaló el Dr. Brandicourt. “A través de mis décadas de liderazgo en productos farmacéuticos y médicos, he dedicado mi carrera a asegurar el acceso global equitativo a fin de mejorar los resultados para los pacientes. Es un honor prestar servicio junto con mis compañeros del directorio que comparten mi compromiso con este objetivo”.

Acerca de Olivier Brandicourt

Olivier Brandicourt es un desatacado ejecutivo de la industria farmacéutica con décadas de experiencia en gestión y experiencia en las áreas médica y de marketing. En la actualidad, es asesor superior de Blackstone Life Sciences y director de Alnylam Pharmaceuticals, Inc., BenevolentAI S.A., y Dewpoint Therapeutics, Inc. Asimismo, se desempeña como presidente del directorio de AvenCell Therapeutics, Inc.

Antes de sumarse a Blackstone Life Sciences, el Dr. Brandicourt actuó como director ejecutivo y miembro del directorio de Sanofi S.A. desde 2015 hasta 2019. Fue director ejecutivo y presidente de Bayer HealthCare AG desde 2013 hasta 2015. Desde 2000 hasta 2013, el Dr. Brandicourt ocupó una serie de cargos directivos en Pfizer Inc., incluidos el de presidente y director general de Cuidado Especializado Global y, hasta hace poco, de las unidades de negocio Mercados Emergentes y Productos Establecidos. El Dr. Brandicourt formó parte del equipo ejecutivo de Pfizer desde 2010 hasta 2013.

Estudió medicina en París, donde se especializó en Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical, y posee una maestría en biología de la Universidad París XII y un título avanzado en patofisiología celular e inmunológica de la Universidad de París Descartes.

Durante su mandato en Sanofi, el Dr. Brandicourt fue elegido como presidente del directorio de Gestión de Investigación Farmacéutica y Fabricantes de América y vicepresidente de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas. Es miembro honorario de la Royal College of Physicians en Londres.

La lista completa del directorio está disponible en el sitio web de BeiGene en https://www.beigene.com/our-company-and-people/leadership-and-board/#CorporateLeaders .

Acerca de BeiGene

BeiGene es una empresa global de biotecnología que descubre y desarrolla tratamientos oncológicos innovadores que son más asequibles y accesibles para los pacientes con cáncer en todo el mundo. Con una amplia cartera, estamos agilizando el desarrollo de una amplia cartera de productos terapéuticos novedosos a través de nuestras propias capacidades y colaboraciones. Nos hemos comprometido a mejorar radicalmente el acceso a los medicamentos para muchos más pacientes que los necesitan. Nuestro equipo global en crecimiento de más de 10 000 personas abarca los cinco continentes y posee oficinas administrativas en Basilea, Beijing, y Cambridge, EE. UU. Para obtener más información acerca de BeiGene, visite www.beigene.com y síganos en LinkedIn y X (ex Twitter).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 y otras leyes federales sobre valores, incluidas las declaraciones relativas a los aportes esperados del nuevo miembro del directorio y los planes, compromisos, aspiraciones y metas de BeiGene bajo el título “Acerca de BeiGene”. Los resultados reales pueden diferir de forma material de los indicados en las declaraciones prospectivas como resultado de varios factores importantes, entre ellos, la capacidad de BeiGene para demostrar la eficacia y seguridad de sus candidatos a fármacos; los resultados clínicos de sus candidatos a fármacos, que pueden no apoyar el desarrollo adicional o la aprobación de la comercialización; las acciones de las agencias reguladoras, que pueden afectar al inicio, el calendario y el progreso de los ensayos clínicos y la aprobación de la comercialización; la capacidad de BeiGene para lograr el éxito comercial de sus productos comercializados y candidatos a fármacos, si se aprueban; la capacidad de BeiGene para obtener y mantener la protección de la propiedad intelectual de sus medicamentos y tecnología; la dependencia de BeiGene de terceros para llevar a cabo el desarrollo de medicamentos, la fabricación y otros servicios; la limitada experiencia de BeiGene para obtener aprobaciones regulatorias y de comercialización de los productos y su capacidad para obtener financiación adicional para sus operaciones y completar el desarrollo de sus candidatos a fármacos y lograr y mantener la rentabilidad; así como los riesgos que se exponen con más detalle en la sección titulada “Factores de riesgo” del informe trimestral más reciente de BeiGene en el formulario 10-Q, así como los comentarios sobre posibles riesgos, incertidumbres y otros factores importantes en las presentaciones posteriores de BeiGene ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Estados Unidos. Toda la información contenida en este comunicado de prensa se refiere a la fecha de este comunicado y BeiGene no se compromete a actualizar dicha información a menos que lo exija la ley.

