BeiGene anunció novedades empresariales y los resultados financieros del primer trimestre de 2025

Los ingresos totales del primer trimestre de 2025 aumentaron un 49 % y alcanzaron los $1100 millones por las ventas globales de BRUKINSA ® (zanubrutinib) que se incrementaron en un 62 % —$792 millones— gracias a una fuerte demanda en comparación con el primer trimestre de 2024.

Logró rentabilidad conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) y mejoró significativamente el flujo de caja operativo.

Avanzó en los programas de hematología y tumores sólidos hacia fases avanzadas, y planea realizar un Día de I+D para inversores el 26 de junio.

Obtuvo la aprobación de los accionistas para cambiar el nombre de la empresa por BeOne Medicines Ltd. y trasladar su domicilio a Suiza.

SAN CARLOS, California--(BUSINESS WIRE)--BeiGene, Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), una compañía global de oncología que cambiará su nombre por BeOne Medicines, Ltd., anunció hoy novedades corporativas y los resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2025.





“Hemos tenido otro trimestre excepcional: logramos por primera vez obtener rentabilidad conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) y sostuvimos el crecimiento de los ingresos a nivel global durante el primer trimestre. En Estados Unidos, BRUKINSA sigue siendo el líder en inicios de tratamiento para pacientes con leucemia linfocítica crónica en todas las líneas terapéuticas y, por primera vez, se ha convertido en el líder general en el mercado de inhibidores de la tirosina–cinasa de Bruton (BTKi),” señaló John V. Oyler, cofundador, presidente y director ejecutivo de BeiGene. “Hemos hecho avances significativos en nuestros programas de hematología y tumores sólidos en fases avanzadas y, este año, esperamos muchos datos preliminares de pruebas de concepto en nuestra extensa cartera de conjugados anticuerpo-fármaco, anticuerpos multiespecíficos y degradadores selectivos de proteínas. Con un impulso financiero creciente y una presencia global diversificada en seis continentes, estamos en buenas condiciones de convertirnos en uno de los innovadores en oncología más influyentes del mundo durante la transición al nuevo nombre: BeOne Medicines y el cambio de domicilio a Suiza”.

Resumen financiero del primer trimestre de 2025

(Los montos están sin auditar y se expresan en miles de dólares estadounidenses)

Tres meses finalizados el 31 de marzo 2025 2024 Modificación en % Ingresos netos por producto $1 108 530 $746 918 48 % Ingresos netos por colaboraciones $8 749 $4 734 85 % Ingresos totales $1 117 279 $751 652 49 % Ganancia (pérdida) por operaciones conforme a los PCGA $11 102 $(261 348) 104 % Ganancia (pérdida) ajustada por operaciones* $139 357 $(147 341) 195 % Ganancia (pérdida) neta por operaciones conforme a los PCGA $1270 $(251 150) 101 % Ganancia (pérdida) neta ajustada* $136 137 $(145 896) 193 % Beneficios por acción básica conforme a los PCGA según ADS $0,01 $(2,41) 100 % Beneficios por acción básica ajustada según ADS* $1,27 $(1,40) 191 % Beneficios por acción diluida conforme a los PCGA según ADS $0,01 $(2,41) 100 % Beneficios por acción ajustada según ADS* $1,22 $(1,40) 187 %

* Para obtener una explicación sobre el uso de nuestras medidas financieras que no siguen los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), consulte la sección "Nota sobre el uso de medidas financieras que no siguen los principios de contabilidad generalmente aceptados" más adelante en este comunicado de prensa. Para ver la conciliación de cada medida financiera en la que no aplican los PCGA con la medida más comparable conforme a los PCGA, consulte la tabla al final de este comunicado.

Resultados financieros del primer trimestre de 2025

Los ingresos del primer trimestre de 2025 fueron de $1100 millones, a diferencia del mismo período del año anterior, en que se obtuvo un resultado de $752 millones. Esto se debe principalmente al crecimiento de las ventas de BRUKINSA en los EE. UU. y Europa.

Los ingresos por producto alcanzaron un total de $1100 millones durante el primer trimestre de 2025, comparado con los $747 millones del mismo período del año anterior. El aumento en ingresos por producto se atribuye principalmente al aumento de ventas de BRUKINSA. El mayor mercado de la compañía siguió siendo el mercado estadounidense, con ingresos por producto de $563 millones —$351 millones durante el mismo periodo del año anterior—. Los productos bajo acuerdo de licencia de Amgen y TEVIMBRA también contribuyeron al crecimiento de los ingresos por producto.

Las ventas de BRUKINSA en los EE. UU. alcanzaron un total de $563 millones durante el primer trimestre de 2025; esto representa un crecimiento del 60 % en comparación con el mismo período del año anterior, y se debe principalmente a la demanda, ya que más del 60 % del crecimiento trimestral provino del uso expandido de BRUKINSA para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica que siguió ganando participación en el mercado estadounidense y se consolidó como líder en inicios de nuevos pacientes para su uso en el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica y todos los demás usos indicados. Las ventas de BRUKINSA en Europa alcanzaron un total de $116 millones durante el primer trimestre de 2025. Esto representa un crecimiento del 73 % comparado con el mismo período del año anterior, y se debe a que se incrementó la participación en todos los mercados europeos importantes, como el de Alemania, Italia, España, Francia y el Reino Unido.

Las ventas de TEVIMBRA alcanzaron un total de $171 millones durante el primer trimestre de 2025, lo que representa un crecimiento del 18 % en comparación con el mismo período del año anterior.

El margen bruto, como porcentaje de ventas globales de productos, representó el 85,1 % durante el primer trimestre de 2025, un incremento respecto al 83,3 % registrado en el mismo período del año anterior conforme a los PCGA. El incremento porcentual del margen bruto se debe en gran medida a una mayor proporción global de ventas de BRUKINSA en comparación con otros productos de nuestra cartera. Además, las mejoras en la eficiencia de los costos de venta beneficiaron los márgenes brutos de BRUKINSA y TEVIMBRA. Realizados los ajustes, sin incluir ni depreciación ni amortización, el margen bruto en porcentaje de ventas llegó al 85,5 % durante el primer trimestre de 2025, frente al 83,7 % del mismo período del año anterior.

Gastos operativos

En la siguiente tabla se resumen los gastos operativos para el primer trimestre de 2025:

PCGA No aplican los PCGA (sin auditar, expresado en miles, excepto los porcentajes) Primer trimestre 2025 Primer trimestre 2024 Modificación en % Primer trimestre 2025 Primer trimestre 2024 Modificación en % Investigación y desarrollo $481 887 $460 638 5 % $421 195 $405 440 4 % Ventas, generales y administrativos $459 288 $427 427 7 % $395 511 $372 146 6 % Total gastos operativos $941 175 $888 065 6 % $816 706 $777 586 5 %

Los gastos en investigación y desarrollo (I+D) aumentaron durante el primer trimestre de 2025 en relación con el mismo período del año anterior según los PCGA y los criterios ajustados, principalmente debido al avance de programas preclínicos hacia fases clínicas y la transición de estudios clínicos en fases iniciales a etapas más avanzadas. Las tarifas y los pagos por hitos relacionados con los procesos en marcha en I+D para productos bajo acuerdo de licencia fueron de cero y de $35 millones durante el primer trimestre de 2025 y 2024, respectivamente.

Los gastos de ventas, generales y administrativos aumentaron durante el primer trimestre de 2025 en relación con el mismo período del año anterior según los PCGA y los criterios ajustados debido a la inversión permanente para la expansión comercial global de BRUKINSA, en especial en EE. UU. y Europa. El porcentaje de estos gastos en relación con las ventas de productos fue del 41 % para el primer trimestre de 2025, frente al 57 % para el mismo período del año anterior.

Ingreso neto/(pérdida) y ganancias por acción

Los ingresos netos conforme a los PCGA mejoraron en el primer trimestre de 2025, frente a la pérdida del mismo período del año anterior. Esto se debe principalmente al crecimiento de las ganancias y a un mejor apalancamiento operativo.

Durante el primer trimestre de 2025, las ganancias básicas y diluidas por acción fueron de $0,00 por acción y de $0,01 según American Depositary Share (ADS), respectivamente. Mientras que, la pérdida de las básicas fue de $0,19 por acción y de $2,41 según ADS para el mismo periodo del año anterior.

El efectivo generado por operaciones del primer trimestre de 2025 fue de $44 millones, un aumento de $353 millones con respecto al mismo período del año anterior.

Para obtener información detallada de los estados contables de BeiGene para el primer trimestre de 2025, consulte el Informe trimestral de BeiGene en el Formulario 10-Q del primer trimestre de 2025 presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de los EE. UU.

Previsiones para el año 2025

BeiGene mantendrá su previsión de ingresos y gastos durante el año 2025. Consulte el resumen a continuación:

Año 20251 Ingresos totales Entre $4900 millones y $5300 millones Gastos operativos conforme a los PCGA (I+D y de ventas, generales y administrativos) Entre $4100 millones y $4400 millones Otros: Porcentaje de margen bruto conforme a los PCGA: en el rango medio del 80 % Ingreso positivo anual por operaciones conforme a los PCGA Generación de flujo de efectivo positivo de las operaciones

1 No se contemplan nuevos desarrollos materiales en las actividades comerciales ni elementos inusuales o no recurrentes. Se toma el tipo de cambio al 31 de enero de 2025.

La previsión de ingresos totales de BeiGene para el año 2025 es de entre $4900 millones y $5300 millones, y contempla un crecimiento de los ingresos importante por la consolidación de la posición de liderazgo de BRUKINSA en los EE. UU., así como una expansión global permanente en Europa y en el resto de los mercados importantes del mundo. Se prevé que el porcentaje del margen bruto se sitúe en un rango promedio del 80 % gracias a eficiencias mixtas de producción, en comparación con el año 2024. La estimación de BeiGene para los gastos operativos combinados, de conformidad con los PCGA, incluye expectativas de inversiones que apoyen el crecimiento en materia comercial y de investigación, cuyo ritmo permita mantener un apalancamiento operativo significativo. Se prevé que los gastos operativos en los que no se aplican los PCGA, que excluyen costos relacionados con gastos por compensación, depreciación y amortización de acciones, sigan una tendencia en línea con los PCGA, sin cambios en los elementos de conciliación respecto a la práctica actual. La previsión de los gastos operativos no contempla nuevos desarrollos materiales en las actividades comerciales ni elementos inusuales o no recurrentes.

Logros destacados del primer trimestre

Productos principales comerciados

BRUKINSA

BRUKINSA ya fue aprobado en 75 mercados del mundo, con 11 incorporaciones o expansiones dentro del esquema de reembolsos durante el trimestre, como en Japón, Europa y Brasil.

La Agencia Europea de Medicamentos aprobó la incorporación de Siegfried en Suiza como fabricante de ingredientes farmacéuticos activos alternativos.

TEVIMBRA

TEVIMBRA ya fue aprobado en 46 mercados del mundo, con 11 nuevas incorporaciones al esquema de reembolsos durante el trimestre, como en EE. UU., Europa y China.

Fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE. UU. en combinación con quimioterapia con platino como tratamiento de primera línea para adultos con carcinoma esofágico de células escamosas (ESCC) irresecable o metastásico cuyos tumores expresan proteína PD-L1 (≥1).

Fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para su administración de dosis de 150 mg cada 2 semanas y 300 mg cada 4 semanas, además de la dosis aprobada previamente de 200 mg cada 3 semanas.

Fue aprobado en Japón en combinación con quimioterapia con platino como tratamiento de primera y segunda línea para pacientes adultos con carcinoma esofágico de células escamosas (ESCC) irresecable o metastásico.

Fue aprobado por la Comisión Europea en combinación con etopósido y quimioterapia con platino como tratamiento de primera línea para pacientes adultos con cáncer de pulmón de células pequeñas en estadios avanzados.

Programas en fase clínica seleccionados

Hematología

Sonrotoclax (inhibidor de la BCL2): Inscripción permanente para el ensayo global de fase 2 para el tratamiento de la macroglobulinemia de Waldenström.

Sonrotoclax BGB-11417-202: Presentado en China para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (CLL) recidiva/refractaria (R/R).

Sonrotoclax CELESTIAL-RR MCL BGB-11417-302: Se inscribió el primer participante en el ensayo clínico de fase 3 para el tratamiento del linfoma de células del manto (MCL) recidivo/refractario (R/R).

Sonrotoclax CELESTIAL-TN CLL BGB-11417-301: Se inscribió el último participante en el ensayo clínico de fase 3 para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (CLL) en personas que no hayan recibido tratamiento previo.

BGB-16673 (BTK CDAC): Inscripciones permanentes que puedan permitir el registro en la fase 2 del ensayo para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica (CLL) recidiva/refractaria (R/R), y se esperan datos preliminares en 2026.

BGB-16673: Se inició el ensayo clínico de fase 3 de comparación con la elección de los médicos (IR/VR/BR) para el tratamiento de leucemia linfocítica crónica (CLL) recidiva/refractaria (R/R).

Cáncer de pulmón

Tarlatamab (AMG757, DLL3xCD3 BiTE): Se anunciaron datos preliminares positivos del ensayo clínico de fase 3 para el tratamiento de segunda línea del cáncer de pulmón de células pequeñas en colaboración con Amgen.

Anticuerpo anti-TIGIT: Se discontinuó el desarrollo clínico de ociperlimab como tratamiento potencial para el cáncer de pulmón.

Hitos previstos en I+D

La compañía espera realizar un Día de I+D para inversores el 26 de junio y destacará su franquicia emergente en materia de cáncer de mama y su cartera ampliada en relación con los tumores sólidos.

Programas Hitos Cronograma BRUKINSA Formulación en comprimidos: Aprobaciones de la FDA y la Comisión Europea Segundo semestre de 2025 Ensayo clínico MANGROVE para el tratamiento del MCL en pacientes sin tratamiento previo: Análisis interino del ensayo clínico de fase 3 Segundo semestre de 2025 Ensayo clínico MAHOGANY para el tratamiento de linfoma folicular (FL) R/R: Finalización de la inscripción para la parte del ensayo clínico de fase 3 del FL Segundo semestre de 2025 TEVIMBRA Aprobaciones de la UE para los siguientes tratamientos: Cáncer de pulmón no de células pequeñas neoadyuvante/adyuvante Primer semestre de 2025 Carcinoma nasofaríngeo en primera línea Segundo semestre de 2025 Formulación subcutánea: Inicio de ensayo clínico de fase 3 Segundo semestre de 2025 Hematología Sonrotoclax en combinación con anticuerpo anti-CD20 para el tratamiento de la CLL R/R:



Inscripción del primer participante en el ensayo clínico de fase 3 global Primer semestre de 2025 Sonrotoclax para el tratamiento del MCL R/R: Presentación de resultados preliminares del ensayo clínico de fase 2 y posibles presentaciones aceleradas de aprobaciones globales Segundo semestre de 2025 BGB-16673 comparado con el inhibidor de la BTK pirtobrutinib para el tratamiento de la CLL R/R: Inicio del ensayo clínico de fase 3 de comparación directa Segundo semestre de 2025 Cáncer de pulmón BGB-58067 (inhibidor de PRMT5) y BG-89894 (inhibidor de MAT2A): Inscripción del primer participante en el ensayo clínico de combinación Segundo semestre de 2025 Cánceres ginecológicos y de mama BGB-43395 (inhibidor de CDK4): Datos de prueba de concepto Primer semestre de 2025 Cánceres gastrointestinales Zanidatamab (anticuerpo bioespecífico contra HER2) para el tratamiento en primera línea de adenocarcinoma gastroesofágico HER2-positivo: Información preliminar de datos primarios de supervivencia sin progresión de la enfermedad del ensayo clínico de fase 3 en colaboración con Zymeworks/Jazz Segundo semestre de 2025 Inflamación e inmunología BGB-45035 (IRAK4 CDAC): Inscripción del primer participante en el ensayo clínico de fase 2 Segundo semestre de 2025 BGB-45035: Datos de prueba de concepto de degradación tisular de IRAK4 Segundo semestre de 2025

Otras noticias destacadas

El 28 de abril de 2025, se obtuvo la aprobación de los accionistas para cambiar el nombre de la empresa a BeOne Medicines Ltd. y trasladar su domicilio a Suiza. Se prevé cerrar la transacción antes de fin de año.

Como se divulgó oportunamente, se anunció que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de Estados Unidos emitió una decisión definitiva que invalidó los reclamos sobre la patente estadounidense número 11,672,803 de Pharmacyclics LLC que había sido utilizada contra BeiGenea tras un procedimiento de revisión posterior a la concesión.

Se designó a Marcello Damiani como jefe de Tecnología.

Conferencia y transmisión en vivo

La conferencia sobre los resultados financieros de la empresa correspondientes al primer trimestre de 2025 se emitirá en vivo el miércoles 7 de mayo de 2025 a las 8:00 a. m. (hora del este) y se podrá acceder a través de la sección de inversionistas en el sitio web de BeiGene:www.beigene.com. También habrá información suplementaria en formato de presentación y se podrá ver la transmisión en diferido

Acerca de BeiGene

BeiGene, que cambiará su nombre por BeOne Medicines Ltd., es una compañía global de productos oncológicos que descubre y desarrolla tratamientos innovadores que son más asequibles y económicos para los pacientes con cáncer en todo el mundo. Con una amplia cartera de productos, estamos acelerando el desarrollo de nuestra diversa línea de nuevos tratamientos terapéuticos a través de capacidades internas y colaboraciones. Nuestro compromiso es mejorar radicalmente el acceso a los medicamentos para que muchos más pacientes que los necesitan puedan obtenerlos. Nuestro equipo global de más de 11 000 colegas y en constante crecimiento se extiende a seis continentes.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que deben considerarse dentro de los términos establecidos en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 y otras leyes federales vinculadas a los valores, como los siguientes: las declaraciones respecto a hitos anticipados que BeiGene espera alcanzar en 2025; la capacidad de BeiGene de convertirse en uno de los innovadores en oncología con mayor impacto mundial; los resultados financieros futuros, los ingresos por operaciones, el flujo de efectivo, los gastos operativos y los porcentajes de márgenes brutos de BeiGene; así como los planes, compromisos, aspiraciones y objetivos de BeiGene que se incluyen en la leyenda “Acerca de BeiGene”. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los indicados en las declaraciones prospectivas debido a muchos factores importantes, entre otros: la capacidad de BeiGene de demostrar la eficacia y seguridad de sus fármacos candidatos; los resultados clínicos de sus fármacos candidatos, los cuales podrían no ser útiles para continuar con su desarrollo o se podría no obtener la aprobación para su venta; medidas de las agencia normativas que podrían afectar el inicio, el cronograma y el avance de los ensayos clínicos y aprobaciones de comercialización; la capacidad de BeiGene de lograr buenos resultados comerciales con sus medicamentos y fármacos candidatos a la venta y, en caso de aprobación, la capacidad de BeiGene de conseguir y conservar la propiedad intelectual de sus medicamentos y tecnologías; la dependencia de BeiGene de que terceras partes lleven adelante el desarrollo, la fabricación y comercialización de los medicamentos, así como otros servicios; la limitada experiencia de BeiGene en lo que respecta a obtener aprobaciones normativas y comerciar productos farmacéuticos; la capacidad de BeiGene de obtener fondos adicionales para llevar adelante las operaciones y completar el desarrollo de sus fármacos candidatos, así como lograr y sostener la rentabilidad; y todos los riesgos que se mencionaron en detalle en la sección "Factores de riesgo" del último informe trimestral de BeiGene en el Formulario 10-Q, así como las evaluaciones de riesgos potenciales e incertidumbres, y otros factores incluidos en las presentaciones subsiguientes de BeiGenea la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de los EE. UU. Toda la información contenida en el presente comunicado de prensa es válida para la fecha de su publicación. BeiGene no se compromete a actualizar dicha información, a menos que sea un requisito legal. Las previsiones financieras de BeiGene se basan en estimaciones y suposiciones que están sujetas a muchas incertezas.

Estados financieros consolidados resumidos (PCGA de EE. UU.) (Los montos se expresan en miles de dólares estadounidenses, excepto para acciones, American Depositary Shares (ADS), por acción y los datos según ADS) Tres meses finalizados el 31 de marzo de 2025 de 2024 (No auditados) Ingresos Ingresos por producto, netos $1 108 530 $746 918 Ingresos por colaboración 8749 4734 Ingresos totales 1 117 279 751 652 Costos de ventas: Productos 165 002 124 935 Ingresos brutos 952 277 626 717 Gastos operativos: Investigación y Desarrollo 481 887 460 638 Ventas, generales y administrativos 459 288 427 427 Gastos operativos totales 941 175 888 065 Ganancia (pérdida) por operaciones 11 102 (261 348) Ingresos por interés, netos 5 848 16 160 Otros ingresos, netos 3 950 1 762 Ganancia (pérdida) antes del impuesto a las ganancias 20 900 (243 426) Gastos en impuesto a las ganancias 19 630 7 724 Ganancia (pérdida) neta $1 270 $(251 150) Ganancia (pérdida) por acción Básica $ 0,00 $(0,19) Diluida $ 0,00 $(0,19) Promedio ponderado de acciones en circulación: básica 1 390 052 966 1 355 547 626 Promedio ponderado de acciones en circulación: diluida 1 445 253 219 1 355 547 626 Ganancia (pérdida) según American Depositary Share (“ADS”) Básica $0,01 $(2,41) Diluida $0,01 $(2,41) Promedio ponderado de ADS en circulación: básica 106 927 151 104 272 894 Promedio ponderado de ADS en circulación: diluida 111 173 325 104 272 894

Datos seleccionados del balance consolidado resumido (PCGA de EE. UU.) (Los montos se expresan en miles de dólares estadounidenses) Al 31 de marzo 31 de diciembre de 2025 de 2024 (no auditado) (no auditado) Activos: Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido $2 530 591 $2 638 747 Títulos de crédito, netos 717 239 676 278 Inventarios 494 660 494 986 Propiedad, planta y equipamiento, netos 1 598 588 1 578 423 Total activos 5 841 526 5 920 910 Pasivos y patrimonio: Títulos de crédito 364 498 404 997 Gastos devengados y otras deudas pendientes 692 179 803 713 Pasivo por reparto de costo de I+D 145 628 165 440 Deuda 923 627 1 018 013 Total pasivos 2 342 013 2 588 688 Total patrimonio $3 499 513 $3 332 222

Datos seleccionados de los estados de flujos de efectivo consolidados, resumidos y no auditados (PCGA de EE. UU.) (Los montos se expresan en dólares estadounidenses) Tres meses finalizados el 31 de marzo de 2025 de 2024 (no auditado) Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al comienzo del período $2 638 747 $3 185 984 Efectivo neto provisto por actividades operativas (o utilizado en ellas) 44 082 (308 572) Efectivo neto usado en inversiones (121 941) (209 831) Efectivo neto proporcionado por actividades de financiamiento (o utilizado en ellas) (33 777) 162 293 Efecto neto de las tasas de cambio de moneda extranjera 3 480 (22 438) Disminución neta de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido (108 156) (378 548) Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período $2 530 591 $2 807 436

Contacts

Contacto para inversores

Liza Heapes



+1 857-302-5663



ir@beigene.com

Contacto de prensa

Kyle Blankenship



+1 667-351-5176



media@beigene.com

Read full story here