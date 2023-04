Beatriz, la atleta que logró un nuevo récord mundial al pasar 500 días en una cueva

La atleta española Beatriz Flamini logró un nuevo récord mundial al pasar 500 días en una cueva, totalmente aislada del exterior.

Esta alpinista y escaladora pasó sola 500 días bajo una profundidad de 70 metros.

“Pasó sus primeras horas intentando recuperar la normalidad, pero sin dormir por los biociclos personales y con doble desayuno”, se confirmó horas después de que saliera de la cueva.

Su decisión de pasar 500 días aislada del mundo la ha convertido en objeto de estudio. Los científicos analizarán los efectos del aislamiento en el cuerpo y su cerebro.

Elena Mera, vocera de la productora Dokumali, señaló que Betriz continúa muy agitada tras su salida de la cueva, halando mucho y sin dormir.

La alpinista durante su travesía estuvo acompañada en la distancia de un equipo de psicólogos, espeólogos y médicos.

“Ella no ha pasado 500 días en la cueva por el récord; ella no busca aparecer en ninguna clasificación, porque entonces no habría regresado a la cueva”, dijo sobre la hazaña.

Recordó que Beatriz estuvo en 1969 y 1970 464 días en una cueva de España; lo que significa que ya tenía el récord.

Una vez que logre adaptarse de nuevo, será sometida a estudios sobre el impacto en su cuerpo y cerebro por el aislamiento.