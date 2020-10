Beachbody anuncia el primer programa de carreras de su historia

Con el objetivo de completar una carrera de 5 kilómetros en 30 días, tanto los clientes ingleses como los españoles tienen ahora un innovador «30 Day Breakaway» con el que aprender de una entrenadora de primer nivel mundial

SANTA MÓNICA, California–(BUSINESS WIRE)–Beachbody, famoso por su innovador contenido de fitness y nutrición que se transmite en la plataforma Beachbody On Demand, acaba de lanzar «30 Day Breakaway», su primer programa de carreras que utiliza una combinación de entrenamiento de fuerza y carreras para hacer al aire libre o en interiores con el objetivo favorecer la salud, estar en forma y completar una 5K en el día 30.

El programa «30 Day Breakaway», creado por la superentrenadora y destacada atleta Idalis Velázquez, está diseñado tanto para corredores principiantes como para experimentados. Los participantes deben seguir sus característicos entrenamientos de resistencia y sumar un entrenamiento de carreras por intervalos con protocolos de entrenamiento específicos, tres veces a la semana.

Además de ser el primer programa centralizado de carreras de Beachbody, gracias a su instructora bilingüe, «30 Day Breakaway» también es el primer programa que la empresa produce simultáneamente en español e inglés.

El programa está diseñado para cualquier persona que quiera experimentar la alegría de correr una 5K y sentir todos los beneficios de salud asociados. En este sentido, Beachbody anima a sus miembros a correr en su primera «carrera de 5 kilómetros» virtual, el evento 5K Virtual de 30 Day Breakaway, del 21 al 29 de noviembre, destinado a recaudar fondos para Hope of the Valley, una misión sin fines de lucro para eliminar la pobreza, el hambre y la falta de vivienda en el Valle de San Fernando. Además de los fondos generados por el evento virtual, Beachbody aportará hasta 500 000 dólares. Como incentivo adicional, los mejores participantes recibirán una medalla de edición limitada de la carrera de 5 kilómetros cuando presenten los resultados de su desempeño y transformación luego del «30 Day Breakaway».

«Este año, en el que la gente debe quedarse dentro de sus casas, “30 Day Breakaway” está perfectamente programado para ofrecer una nueva salida que favorezca la salud y permita ponerse en forma», comentó el director general de Beachbody, Carl Daikeler. «Estoy orgulloso de ser uno de los primeros en hacer este programa, sobre todo porque no soy un corredor, así que esta es mi oportunidad de aprender y, al mismo tiempo, ayudar a nuestra comunidad. Este mes de noviembre, esperamos alcanzar los 500 000 dólares para nuestro socio benéfico, Hope of the Valley».

«Me encanta la idea de asociarme nuevamente con Beachbody para presentar “30 Day Breakaway”», declaró Idalis Velázquez. «Como entrenadora personal certificada por la Academia Nacional de Medicina del Deporte (NASM, por sus siglas en inglés) y creadora del programa español “Mes de Más” de Beachbody, este programa de carreras y resistencia como preparación para los 5K es un sueño hecho realidad».

La iniciativa «30 Day Breakaway» combina carreras con entrenamiento de resistencia seis días a la semana durante 20 a 45 minutos por día. Los diferentes tipos de entrenamiento para correr (o caminar) se basan en tasas individuales de esfuerzo percibido, desde esfuerzos moderados y constantes hasta ejercicios de velocidad, para ayudar a los participantes a adaptarse y progresar rápidamente. En caso de que el tiempo no acompañe, se ha creado la rutina «Rainy Day Cardio» para ayudar a los participantes a no abandonar.

El calendario principal está dirigido a los corredores novatos que quieren sentirse cómodos en las carreras constantes. El programa comienza con tres caminatas o carreras por semana y aumenta progresivamente hasta cinco, todo ello acompañado de levantamiento de peso en ciertos días para ayudar a desarrollar masa muscular magra. Las opciones del calendario incluyen:

El Calendario para corredores avanzados es para las personas que ya adoran correr o quieren intensificar su esfuerzo combinando las carreras con una rutina de levantamiento de peso cinco días a la semana durante los 30 días.

El Calendario de horario reducido es para quienes tienen poco tiempo. Ofrece una rutina de carreras o levantamiento de peso para el día que puede completarse en 30 minutos.

«30 Day Breakaway» está disponible para desde el 19 de octubre para Acceso VIP anticipado a través de Beachbody On Demand con la compra de uno de los varios Paquetes reto, que incluye una suscripción de 1 año a la biblioteca completa de contenidos de Beachbody On Demand, incluidos más de 80 programas de fitness. Para obtener más información o para unirse a la comunidad Beachbody, que ya cuenta con más de 2,5 millones de miembros, visite www.BeachbodyOnDemand.com.

Acerca de Beachbody

Beachbody, líder mundial en salud y bienestar físico con sede en Santa Mónica, California, es una empresa fundada en 1998 por Carl Daikeler y Jon Congdon con la misión de ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos y disfrutar de una vida sana y plena. La fórmula que ofrece Beachbody en materia de fitness, nutrición, motivación y apoyo de primera clase ha demostrado una y otra vez que da resultados para sus clientes. Para obtener más información, visite Beachbody.com o BeachbodyonDemand.com.

Acerca de Idalis Velázquez

Idalis es una entrenadora personal certificada por la Academia Nacional de Medicina del Deporte y creadora del programa en español Mes de Más®, de Beachbody. Nacida en Puerto Rico, su dedicación como atleta la llevó a clasificarse a nivel nacional como una estrella del atletismo durante 10 años. Ahora, Idalis regresa a sus raíces para demostrar que correr puede transformar totalmente el cuerpo. Durante el programa «30 Day Breakaway», correrá en algunos de los lugares más impactantes para inspirar a las personas a hacer lo mismo: escaparse a su propio ritmo, incluso caminando si es necesario mientras se esfuerza por completar una carrera, para que pueda obtener todos los resultados que definen su cuerpo en solo 30 días.

