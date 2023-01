Batería de un Tesla se incendia en una autopista

La batería de un vehículo Tesla se incendió espontáneamente en plena autopista de California sin dejar víctimas afortunadamente.

El suceso se reportó durante el fin de semana, cuando el dueño del carro, fabricado por la empresa de Elon Musk, agarró fuego.

Para socavar el incendio los bomberos necesitaron más de 6,000 galones de agua.

El Departamento de Bomberos publicó en sus redes sociales que el incendio lo originó la batería del automóvil.

Estudios han revelado que los vehículos eléctricos tienen menos probabilidades de incendiarse que los vehículos de gasolina o híbridos eléctricos.

Al respecto, se detalló que cuando un carro eléctrico se incendia se quema más caliente y por más tiempo.

Por su parte, el CEO de Tesla, explicó sobre la batería que provocó el incendio que es muy poco probable y que solo ocurre en un 0.01%.

En marzo del 2022, familiares de un doctor que murió en medio de las llamas al no poder salir de un Tesla por una falla en la perilla demandaron a la compañía.

“Cuando llegaron los rescatistas se dieron cuenta que el hombre no podía salir debido a que estaba adentro de un Tesla que presentaba fallas en las manijas de todas las puertas, lo que no permitían abrirse”, se informó.

