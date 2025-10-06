BAT anuncia que el 70% de los expertos en políticas continúan identificando erróneamente la nicotina como la causa principal de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo

Una encuesta multimercado a 450 expertos en políticas 1 da cuenta de que siguen considerando la nicotina como una causa principal de enfermedades relacionadas con el tabaquismo, a pesar de que la cada vez más sólida evidencia demuestra lo contrario.

Realizada en 2024 y 2025 en 15 mercados diferentes, esta investigación también destaca las disparidades regionales en la percepción del riesgo de la nicotina debido a barreras regulatorias y la falta de orientación médica.

Datos publicados antes del inicio del Global Tobacco and Nicotine Forum (GTNF) de este año en Bruselas, que cuenta con el director corporativo de BAT Kingsley Wheaton como orador.

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--BAT anunció que una nueva encuesta multimercado realizada a expertos en políticas en 15 territorios diferentes reveló que las percepciones erróneas sobre los riesgos para la salud de la nicotina siguen persistiendo, a pesar del creciente consenso científico de que la nicotina no es una causa principal de enfermedades relacionadas con el tabaquismo y la mayor disponibilidad de alternativas sin humo a los cigarrillos convencionales.

La encuesta, encargada por British American Tobacco (BAT) y publicada antes del inicio del GTNF de este año en Bruselas esta semana, reveló que siete de cada diez expertos en políticas continúan creyendo incorrectamente que la nicotina es la principal causa de enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

Además, la investigación, en la que se entrevistó a tres cohortes (usuarios de nicotina2, expertos en políticas y profesionales médicos3) en 2024 y 2025, también determinó que, si bien la mitad de los profesionales médicos analizaban semanalmente con sus pacientes alternativas sin humo a los cigarrillos, solo el 21% se sentía lo suficientemente bien informado como para recomendarlas.

Kingsley Wheaton, director corporativo de BAT, explicó:

“Esta encuesta demuestra que, si bien el cambio es posible, no es algo seguro. Estamos viendo indicios de progreso, especialmente donde hemos lanzado innovaciones de productos e invertido en una comunicación clara y basada en la ciencia. Pero los datos también nos indican que debemos ir más allá y con mayor rapidez, y proporcionar a quienes toman decisiones la evidencia científica más reciente sobre los productos sin humo“.

“Seguimos comprometidos a trabajar con las autoridades de salud pública, los reguladores y los científicos para garantizar que los consumidores reciban información precisa”.

La investigación, realizada por un tercero en nombre de BAT, mostró indicios de una mejor percepción4 de los productos sin humo, en particular los productos de vapor, entre los usuarios de nicotina.

Hallazgos importantes de la encuesta multimercado5:

entre los expertos en políticas: el 70% todavía atribuye erróneamente las enfermedades relacionadas con el tabaquismo principalmente a la nicotina. El 50% de los profesionales médicos debaten semanalmente alternativas sin humo a los cigarrillos, pero solo el 21% se siente lo suficientemente informado como para recomendarlas.

Más del 75% de los profesionales médicos confían en el mensaje de carácter científico y de salud pública sobre la reducción de daños del tabaco (RDT), pero su conocimiento sobre esta es bajo: solo alrededor del 20% se siente informado, familiarizado con la literatura científica relevante o capaz de invertir tiempo en aprender más sobre la RDT.

El 65% de los expertos en políticas apoyan una regulación equivalente a la de los cigarrillos o más estricta para los productos sin humo, medidas que son contrarias a los objetivos de la RDT.

Entre las cohortes, las bolsas de nicotina oral tienen la percepción de RDT más favorable, seguidas de los productos de vapor y calentamiento.

Aspectos destacados a nivel regional:

Japón y Pakistán : Indicaciones de mejoría 4 en la percepción del daño de las bolsas de nicotina oral entre profesionales médicos y expertos en políticas.

y : Indicaciones de mejoría en la percepción del daño de las bolsas de nicotina oral entre profesionales médicos y expertos en políticas. Australia y Nueva Zelanda : Tendencia direccionalmente negativa 4 en la percepción de RDT de los productos de vapor entre los profesionales médicos, potencialmente vinculada a una regulación más estricta.

y : Tendencia direccionalmente negativa en la percepción de RDT de los productos de vapor entre los profesionales médicos, potencialmente vinculada a una regulación más estricta. Suecia : Alrededor del 80% de los expertos en políticas, los profesionales médicos y los usuarios activos de la categoría 7 tienen una percepción de la RDT favorable con relación a las bolsas de nicotina oral.

: Alrededor del 80% de los expertos en políticas, los profesionales médicos y los usuarios activos de la categoría tienen una percepción de la RDT favorable con relación a las bolsas de nicotina oral. Francia : El 89% de los profesionales médicos creen que los productos de vapor son potencialmente menos dañinos que los cigarrillos.

: El 89% de los profesionales médicos creen que los productos de vapor son potencialmente menos dañinos que los cigarrillos. RU : Más del 60% de los fumadores 8 perciben las bolsas de nicotina oral como potencialmente menos dañinas que los cigarrillos.

: Más del 60% de los fumadores perciben las bolsas de nicotina oral como potencialmente menos dañinas que los cigarrillos. EE. UU., Francia y RU: Concentran el nivel más alto de percepción errónea sobre el impacto de la nicotina en la salud entre los expertos en políticas (>85%) en los mercados medidos.

Acerca del estudio

La encuesta sobre reducción de daños del tabaco (RDT) es una investigación basada en opiniones encargada por BAT y realizada por la firma de investigación de mercado externa Kantar en 2024 y 2025 con base en las opiniones de diferentes categorías de encuestados, incluidos usuarios de nicotina (n = 6000), expertos en políticas (n + 450) y profesionales médicos (n + 600) en 15 mercados: Australia, EE. UU., Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rumania, Suecia, Brasil, Japón, Corea del Sur, Pakistán y Nueva Zelanda.

BAT ha aplicado su conocimiento de la literatura científica a los resultados de la encuesta sobre RDT para extraer conclusiones sobre la comprensión y el conocimiento de los participantes en torno a ella. Esta investigación refleja el compromiso de BAT con la reducción del impacto de su negocio en la salud y el fomento del diálogo con base científica con las autoridades de salud pública, los organismos reguladores y la comunidad científica sobre la Reducción de Daños del Tabaco.

Acerca de BAT

BAT es una empresa líder mundial en bienes de consumo multicategoría. Con el respaldo de la ciencia, la investigación y el desarrollo de vanguardia, nuestro propósito es crear un futuro mejor (A Better Tomorrow™) construyendo un mundo sin humo.

Para lograrlo, es fundamental el concepto de Reducción de Daños del Tabaco (RDT): la transición de los fumadores que, de otro modo, seguirían fumando, de cigarrillos a productos de tabaco sin humo y nicotina con un perfil de riesgo reducido. Esto se describe con más detalle en Omni™, un manifiesto para el cambio basado en la evidencia, que refleja el compromiso y los avances de BAT en materia de RDT.

BAT emplea a más de 48.000 personas y, en 2024, generó ingresos de £25.900 millones, con un beneficio operativo ajustado de £11.900 millones.

El objetivo de BAT es tener 50 millones de consumidores adultos de sus productos sin humo para 2030 y generar el 50% de sus ingresos a partir de estos productos para 2035. Con 30,5 millones de usuarios actuales, incluyendo la marca de vaporizador Vuse; la marca de productos calentados glo; y la marca moderna oral (bolsa de nicotina) Velo, los ingresos de la nueva categoría de BAT han ascendido a £3400 millones en 2024, con un fuerte progreso en la rentabilidad.

BAT continúa esforzándose por reducir el uso de materias primas vírgenes, mejorar las comunidades en las que opera y trabajar en pos de las emisiones netas cero en toda su cadena de valor para 2050. BAT recibió una calificación “Triple A“ de CDP por sus divulgaciones de 2024 sobre cambio climático, seguridad hídrica y bosques; y recientemente fue nombrado Financial Times Climate Leader por quinto año consecutivo.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene ciertas declaraciones prospectivas, incluidas las realizadas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de EE. UU. de 1995. Estas declaraciones se realizan a menudo, aunque no siempre, mediante el uso de palabras o frases como "creer", "anticipar", "podría", "debería", "pretender", "planear", "potencial", "predecir", "será", "esperar", "estimar", "proyectar", "posicionado", "estrategia", "perspectiva", "objetivo" y expresiones similares. Estas incluyen declaraciones sobre nuestra ambición en cuanto a clientes objetivo, los objetivos de ingresos de las Nuevas Categorías y nuestros objetivos ESG.

Todas estas declaraciones prospectivas implican estimaciones y suposiciones sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores. Si bien se considera que las expectativas reflejadas en este comunicado son razonables, podrían verse afectadas por diversas variables que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de los previstos. Para obtener una descripción de las razones por las que los resultados y desarrollos reales podrían diferir significativamente de las expectativas, ya sean reveladas o implícitas, en las declaraciones prospectivas, consulte la información contenida en los apartados “Cautionary Statement” y "Group Principal Risks" del Informe Anual de 2024 y el Formulario 20-F de British American Tobacco p.l.c. (BAT).

Puede encontrar información adicional sobre estos y otros factores en los documentos presentados por BAT ante la U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC“), incluido el Informe Anual en el Formulario 20-F y los Informes Actuales en el Formulario 6-K, que se pueden obtener de forma gratuita en el sitio web de la SEC, http://www.sec.gov, y los Informes Anuales de BAT, que pueden obtenerse gratuitamente en el sitio web de BAT, en www.bat.com.

El rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro, por lo que quienes necesiten asesoramiento deben consultar a un asesor financiero independiente. Las declaraciones prospectivas reflejan el conocimiento y la información disponibles a la fecha de elaboración de este comunicado, y BAT no asume ninguna obligación de actualizarlas ni revisarlas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros ni cualquier otra causa. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en dichas declaraciones prospectivas.

___________________ 1 Ex funcionarios gubernamentales, líderes académicos y de investigación, miembros de ONG y grupos de defensa, expertos legales sénior, miembros de instituciones no gubernamentales (ING) relevantes, expertos en políticas y defensa. 2 Usuario de nicotina (que usa productos de nicotina al menos una vez por semana) que conoce al menos un producto sin humo (cigarrillos electrónicos o productos de vapeo, productos de calentamiento, bolsas de nicotina oral). 3 Profesionales sanitarios (médicos de cabecera, médicos de familia, oncólogos, neumólogos, cardiólogos), especialistas clínicos ambulatorios, farmacéuticos, trabajadores sanitarios comunitarios, profesionales de la salud mental y enfermeras. 4 Los puntos de datos de los dos años no son directamente comparables debido a cambios en la redacción de las preguntas; sin embargo, como se mantuvo la escala de respuesta, aún pueden proporcionar información indicativa sobre las tendencias relativas. 5 Resultados de múltiples mercados basados ​​en el promedio de puntuaciones obtenidas en 15 mercados: Australia, EE. UU., Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Rumania, Suecia, Brasil, Japón, Corea del Sur, Pakistán y Nueva Zelanda. 6 En comparación con las puntuaciones de otras cohortes (usuarios de nicotina y profesionales médicos). 7 Usuarios activos de una categoría se define como al menos usuarios semanales de la categoría. 8 Los fumadores se definen como usuarios diarios de cigarrillos que han probado o están abiertos a probar al menos una nueva categoría (productos de vapeo, de tabaco calentado o con bolsas de nicotina) en el futuro.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

