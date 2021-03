Basta de bromas: T-Mobile encabeza el movimiento para que este 1.o de abril deje de ser un día de hacer tonterías y se transforme en un día de celebración

Con el hashtag #GiveThanksNotPranks El Un-carrier invita a todos, incluyendo marcas grandes, a dar gracias en lugar de hacer bromas en este próximo Día de los Inocentes y da inicio con $500,000 para que los maestros equipen los salones de clase para sus alumnos

Novedades: T-Mobile invita a todos a dejar atrás este año las bromas en el Día de los Inocentes y a concentrarse más bien en dar las gracias. Todos necesitamos algo que nos levante el ánimo después de todo lo que ha pasado el año pasado así que El Un-carrier ha lanzado un movimiento, junto con otras marcas, con el hashtag #GiveThanksNotPranks para dar gracias en lugar de hacer bromas este 1.° de abril, comenzando con una donación de hasta $500,000 para apoyar a maestros y alumnos.

Por qué es importante: expresar nuestro agradecimiento a algunas de las personas que mejoran nuestras vidas día a día y nos ayudaron a superar este último año es lo mínimo que podemos hacer durante estos momentos difíciles. Los estudios también muestran que los actos de gratitud generan aún más gratitud. ¡Así que, empecemos a compartir esos agradecimientos!





Para quiénes es importante: para todos, porque ahora más que nunca todos tenemos algo, y alguien, por lo que sentirnos agradecidos.

BELLEVUE, Wash.–(BUSINESS WIRE)–T-Mobile (NASDAQ: TMUS) es conocida por sus legendarias bromas del Día de los Inocentes, pero una vez más El Un-carrier está retando a todos a dejar de lado las travesuras este 1.o de abril y en vez de eso mostrar su gratitud. Inspirados por un estudio que muestra que aquellos que presencian aunque sea un solo acto de gratitud se ven motivados a hacerlo también. T-Mobile está provocando una reacción en cadena de agradecimiento este año cuando más necesitamos un poco de ánimo y está alentando a clientes, empleados, fans, marcas y compañías a unirse a un movimiento que transforme el 1.° de abril en un día que, en vez de motivar bromas tontas, aliente a dar gracias con el hashtag #GiveThanksNotpranks.

Motorola, OnePlus, SanMar, Wattpad, Mattress Firm, Sleep.com y Drone Racing League ya han comprometido su apoyo y se unirán a este movimiento con T-Mobile. Pondrán una pausa a las bromas y en su lugar harán donaciones a organizaciones sin fines de lucro y encausarán una ola de reconocimientos a través de sus redes sociales con el hashtag #GiveThanksNotPranks. TikTok también participará con un hashtag challenge que unirá a la comunidad.

¡Y El Un-carrier no para aquí! T-Mobile anunció que dará inicio a #GiveThanksNotPranks asociándose con sus clientes y fans para ayudar a dar $500,000, mediante el sitio de recaudación de fondos sin fines de lucro DonorsChoose, para que los maestros de nuestro país que trabajan tan duro y muchas veces sin contar con los recursos necesarios puedan comprar los materiales escolares esenciales y apoyar a así a los alumnos, una pequeña muestra de agradecimiento a los maestros y educadores que se han adaptado a tantos cambios en la enseñanza durante este año de la pandemia.

“T-Mobile siempre se ha divertido muchísimo organizando bromas increíbles el Día de los Inocentes, pero ahora tiene más lógica canalizar toda esa energía en transformar este día, y en su lugar decir gracias a cada héroe que ha hecho hasta lo imposible por mantenernos a flote durante estos tiempos difíciles. ¡Y nos emociona tanto que se nos unan tantas marcas importantes! ¿Quién más se nos quiere unir?, señala Mike Sievert, director ejecutivo de T-Mobile. “Me encanta que damos inicio reconociendo a nuestros increíbles maestros, ayudándoles a apoyar de una mejor manera a nuestros estudiantes. T-Mobile tiene un reiterado compromiso con la educación, por eso justo el año pasado lanzamos nuestra iniciativa Proyecto 10Millones a la vez que muchísimos de los maestros y estudiantes de nuestro país cambiaron completamente su forma de enseñar y aprender. Así que esta es la manera perfecta de agradecerles por todo su esfuerzo y darles todo el apoyo para un mejor futuro”.

El movimiento #GiveThanksNotPranks empieza el 22 de marzo. T-Mobile y las marcas que se asocien donarán a causas valiosas y animan a sus clientes a ser parte del movimiento usando el hashtag #GiveThanksNotPranks en redes sociales hasta el 1.o de abril. Y desde el 30 de marzo hasta el 1.° de abril se asociará con TikTok para alentar a que su comunidad participe y comparta su gratitud mediante un hashtag challenge. Las compañías que han confirmado su participación hasta la fecha incluyen:

Compañías que están donando a DonorsChoose: Motorola, OnePlus, SanMar, Wattpad y Drone Racing League

Compañías que están donando a #FirstRespondersFirst: Mattress Firm y Sleep.com

Además, del 22 de marzo al 1.° de abril T-Mobile redoblará su continuo compromiso con la educación y les ofrecerá a sus clientes y fans tres sencillas formas de ayudar a los maestros de escuelas públicas con suministros fundamentales que necesitan para la enseñanza mediante una colaboración con DonorsChoose; esto incluye todo, desde lápices y papel, hasta crayones y cuadernos. Te decimos cómo:

Compartir : los clientes y fans pueden mostrar su agradecimiento hacia cualquier persona que haya hecho un esfuerzo especial en ayudarlos compartiendo esas historias en Twitter, Facebook o Instagram con el hashtag #GiveThanksNotPranks. T-Mobile donará $5 a DonorsChoose por cada publicación, hasta el total de $500,000 destinado a la campaña.

: los clientes y fans pueden mostrar su agradecimiento hacia cualquier persona que haya hecho un esfuerzo especial en ayudarlos compartiendo esas historias en Twitter, Facebook o Instagram con el hashtag #GiveThanksNotPranks. T-Mobile donará $5 a DonorsChoose por cada publicación, hasta el total de $500,000 destinado a la campaña. Donar : T-Mobile hará una donación igual a cualquier donación individual que se realice directamente a su campaña de DonorsChoose hasta el total de $500,000 destinado a la campaña.

: T-Mobile hará una donación igual a cualquier donación individual que se realice directamente a su campaña de DonorsChoose hasta el total de $500,000 destinado a la campaña. Textear: los clientes y fans pueden donar $5 de su propio dinero a DonorsChoose enviando el mensaje de texto THANKS al 50555.

Invitamos a las compañías, las marcas, nuestros clientes y fans, es decir ¡a todos! a que se unan al movimiento #GiveThanksNotPranks. Para obtener más información sigue la cuenta @TMobileLatino en Twitter y visita http://givethanksnotpranks.com/.

Donación por mensaje de texto: la donación se confirma mediante un mensaje de texto; podrían aplicarse tarifas por mensajes y datos. La donación se agregará a tu siguiente factura.

