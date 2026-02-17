Barack Obama aclara que no vio pruebas de contacto extraterrestre

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, aclaró que no encontró evidencia de contacto extraterrestre durante su tiempo en el poder, luego de que sus recientes declaraciones en un podcast generaran confusión y se viralizaran en redes sociales.

Durante una entrevista con el presentador Brian Tyler Cohen, Obama respondió rápidamente que los extraterrestres “son reales”, lo que provocó una ola de reacciones. Sin embargo, posteriormente explicó que su comentario hacía referencia a la alta probabilidad estadística de que exista vida en otras partes del universo, debido a su enorme tamaño.

En un mensaje publicado en redes sociales, el exmandatario precisó que, aunque es posible que exista vida extraterrestre, no vio pruebas de que seres de otros planetas hayan visitado la Tierra ni hayan tenido contacto con la humanidad durante su administración.

Obama también desmintió teorías populares relacionadas con el secreto en torno al Área 51, una instalación militar ubicada en el desierto de Nevada que durante décadas ha sido objeto de especulación. La base fue reconocida oficialmente por la CIA en 2013 como un centro de pruebas de aeronaves clasificadas, aunque no existe evidencia confirmada de actividad extraterrestre.

El exmandatario reiteró que, pese al interés público en el tema, no hay pruebas verificadas de que extraterrestres hayan hecho contacto con la Tierra, y destacó que la posibilidad sigue siendo un tema de debate científico, más que una realidad comprobada.