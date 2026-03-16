La identidad del artista urbano Banksy, uno de los mayores misterios del arte contemporáneo, ha sido revelada por una investigación de Reuters. Según la agencia, Banksy sería Robin Gunningham, nacido en Bristol en 1973. Además, él también habría usado el nombre de David Jones para gestionar su fortuna y derechos artísticos.

El hallazgo confirma pistas anteriores del detective español Francisco Marco. En 2025, Marco señaló que Gunningham estaba casado en Las Vegas con Joy Charlotte Millward y tenía una hija. Pese a su éxito internacional y su considerable patrimonio, la familia mantiene un estilo de vida discreto.

Reuters detalló que su investigación incluyó entrevistas, seguimiento de desplazamientos y análisis de registros públicos. Gracias a esto, se permitió establecer un vínculo directo entre Gunningham y las obras de Banksy. Además, la identidad “David Jones” habría servido para administrar empresas relacionadas con la autenticación y venta de sus obras, como Pest Control Office Ltd y Picturesonwalls Ltd.

Marco explicó que el anonimato de Banksy estaría vinculado a la ilegalidad de sus intervenciones urbanas, así como a su deseo de preservar la privacidad tras alcanzar fama mundial. La confirmación de su identidad genera un nuevo debate sobre el valor del anonimato en el arte y su impacto en la cultura visual contemporánea.

Según estas investigaciones, Banksy es un ciudadano británico, casado y residente en el Reino Unido. Su trabajo sigue siendo un referente global del arte urbano y la crítica social.

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