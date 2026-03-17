NUEVA YORK (AP) — Bank of America ha llegado de manera provisional a un acuerdo en una demanda que sostiene que ignoró transacciones financieras sospechosas de Jeffrey Epstein.

El acuerdo propuesto se dio a conocer en documentos presentados ante un tribunal federal de Manhattan el lunes.

Lo anterior, coincide con las declaraciones el multimillonario financiero Leon Black. No se divulgaron los términos.

El banco, que no está directamente vinculado por Epstein, declinó hacer comentarios por medio de un portavoz.

Aunque no fue demandado, Black fue descrito recientemente como un «testigo clave» en el caso por Sigrid McCawley, abogada de víctimas de Epstein.

Testigo clave

Durante una audiencia la semana pasada, un abogado de Black convenció al juez Jed S. Rakoff de posponer la declaración de Black por 10 días.

La solicitud se basó en el argumento de que las partes estaban cerca de llegar a un acuerdo.

El abogado, Michael Carlinsky, no ha respondido a una solicitud de comentarios.

En un comunicado, McCawley rindió homenaje a las «voces valientes e intrépidas» de las víctimas de Epstein.

Señaló que su «camino hacia la justicia» ha sido largo y difícil, pero que el acuerdo con Bank of America «es un paso más en el camino hacia una justicia muy merecida».

La demanda presentada en octubre acusó al banco de ignorar los 170 millones de dólares que Black pagó desde una cuenta de Bank of America a Epstein.

El dinero supuestamente por «asesoría en planificación fiscal y patrimonial».

Afirmó que el banco pasó por alto «numerosas señales de alerta» sobre manejos financieros indebidos y que «fue mucho más allá de lo que habría hecho un banco no cómplice».

Al respecto, se indicó que Bank of American ayudó a Epstein a establecer la estructura financiera necesaria para operar su empresa de tráfico sexual.

Señaló que Epstein le pagaba a través de una cuenta de Bank of America mientras él la controlaba «financiera, emocional y psicológicamente» desde 2011 hasta 2019″.

Ese periodo en el que abusó sexualmente de ella en al menos 100 ocasiones, incluyendo violarla y obligarla a mantener relaciones sexuales con otras mujeres para su gratificación sexual.

La demanda alegó que Epstein pagaba su renta y le daba ingresos provenientes de un empleo falso a través de una cuenta de Bank of America.