Bank of America expande el Instituto para el Emprendimiento de la Mujer de Bank of America en Cornell

CHARLOTTE, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Como parte del compromiso de Bank of America de destinar mil millones de dólares durante cuatro años para promover la igualdad racial y las oportunidades económicas, la compañía anunció hoy durante el Día de la Mujer Emprendedora una mayor expansión del Instituto para el Emprendimiento de la Mujer de Bank of America en Cornell. Debido al éxito del programa, Bank of America agregará 30,000 plazas, lo que elevará la inscripción a un total de 50,000 propietarios de pequeñas empresas, y trabajará junto a Cornell para desarrollar un plan de estudios en español y contratar asistentes de enseñanza de habla hispana para apoyar de manera más efectiva a los empresarios hispanos.

El Instituto para el Emprendimiento de la Mujer de Bank of America en Cornell es el único programa Ivy League que ofrece una certificación en emprendimiento de la mujer sin costo alguno. Desde su lanzamiento en 2018, el instituto ha inscrito a más de 20,000 personas, principalmente mujeres, de las cuales el 86% se identifica como mujeres de grupos minoritarios. La inscripción está abierta a cualquier persona en todo el mundo, independientemente de su género, antecedentes educativos o etapa del negocio.

Como parte de la expansión del programa, Bank of America se asociará con varias organizaciones sin fines de lucro, incluidas la Liga Urbana Nacional, la Cámara de Comercio Hispana de EE. UU., la Asociación Nacional de Constructores de Activos de la Comunidad Latina y Prospera, para crear más oportunidades de inscripción para empresarios hispanos y afroamericanos.

Los desafíos que afrontan las mujeres emprendedoras se han multiplicado en los últimos meses. Según un estudio reciente de McKinsey, las mujeres, que representaban el 46% del empleo en los EE. UU. antes del coronavirus, ahora representan el 54% de la pérdida total de empleos hasta la fecha, y las mujeres de grupos minoritarios son las más afectadas.

“ Dado que el peso económico de la pandemia recae en gran parte en las mujeres, y en particular en las mujeres de grupos minoritarios, nuestra inversión adicional en el Instituto para el Emprendimiento de la Mujer de Bank of America en Cornell es más importante que nunca”, dijo Anne Finucane, vicepresidenta de Bank of America. “ En medio de los desafíos e imprevistos de este año, debemos seguir invirtiendo en la mujer emprendedora para impulsar el crecimiento económico, porque cuando las empresas propiedad de mujeres prosperan, nuestras comunidades avanzan también”.

“ En Cornell estamos extremadamente orgullosos del impacto que el Instituto para el Emprendimiento de la Mujer de Bank of America está teniendo en las mujeres que aspiran ser emprendedoras”, dijo Martha E. Pollack, presidenta de la Universidad de Cornell. “ El instituto tiene como base el compromiso de Cornell con el bienestar público y la fortaleza de nuestro cuerpo docente para brindar educación práctica, centrada y accesible”.

A través de cursos que se basan en los planes de estudio de todas las facultades de Cornell, las clases pequeñas y dirigidas por instructores ofrecen a las mujeres la oportunidad de aprender nuevas habilidades, conectarse con una red activa de emprendedores e innovadores sociales y acceder a los recursos que necesitan para administrar y establecer un negocio exitoso. Estos cursos incluyen Crear su empresa; Establecer los primeros fundamentos legales; Evaluación y obtención de recursos financieros; Aumento de liderazgo para mujeres emprendedoras; Desarrollo de productos y marketing digital; y Comunicación, Negociación y Persuasión.

La inversión de Bank of America en la mujer, a medida que estas realizan contribuciones significativas dentro de la empresa y en las comunidades de todo el mundo, incluye un enfoque en ser un excelente lugar de trabajo para sus empleadas, mejorar la vida financiera de las clientas y promover el empoderamiento económico de la mujer en todo el mundo. La compañía cuenta con varias asociaciones de larga trayectoria, a través de las cuales ha ayudado a más de 30,000 mujeres de 85 países a hacer crecer sus negocios, e incluyen:

Programa de capital de la Fundación Tory Burch : Desde 2014, Bank of America ha comprometido $100 millones en capital para el Programa de capital de la Fundación Tory Burch, ayudando a mujeres dueñas de negocios a tener acceso a préstamos asequibles. Hasta la fecha, más de 3,400 mujeres han recibido casi $57 millones en préstamos a través de instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI) para ayudarles a hacer crecer sus negocios.

: Desde 2014, Bank of America ha comprometido $100 millones en capital para el Programa de capital de la Fundación Tory Burch, ayudando a mujeres dueñas de negocios a tener acceso a préstamos asequibles. Hasta la fecha, más de 3,400 mujeres han recibido casi $57 millones en préstamos a través de instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI) para ayudarles a hacer crecer sus negocios. Programa Global Ambassadors : Una asociación entre Bank of America y Vital Voices, el Programa Global Ambassadors reúne a mujeres emprendedoras con mujeres ejecutivas de alto nivel durante una semana de tutoría individual y talleres diseñados para desarrollar la agilidad empresarial. Hasta la fecha, el programa ha beneficiado a más de 400 mujeres de 85 países, ayudando a los participantes a hacer crecer sus negocios y organizaciones a través de más de 8,000 horas de capacitación y tutoría.

: Una asociación entre Bank of America y Vital Voices, el Programa Global Ambassadors reúne a mujeres emprendedoras con mujeres ejecutivas de alto nivel durante una semana de tutoría individual y talleres diseñados para desarrollar la agilidad empresarial. Hasta la fecha, el programa ha beneficiado a más de 400 mujeres de 85 países, ayudando a los participantes a hacer crecer sus negocios y organizaciones a través de más de 8,000 horas de capacitación y tutoría. Fundación Cherie Blair : Desde 2013, Bank of America se ha asociado con la Fundación Cherie Blair en su programa de Asesoría para mujeres empresarias, que ha conectado a más de 2,700 mujeres en países en desarrollo y emergentes con asesoras en línea, incluidas más de 500 asesoras de Bank of America.

: Desde 2013, Bank of America se ha asociado con la Fundación Cherie Blair en su programa de Asesoría para mujeres empresarias, que ha conectado a más de 2,700 mujeres en países en desarrollo y emergentes con asesoras en línea, incluidas más de 500 asesoras de Bank of America. Kiva: A través de una asociación con Kiva, Bank of America ha destinado más de $2 millones en fondos para mujeres dueñas de negocios, ayudando a más de 17,200 mujeres emprendedoras de 45 países.

Con un enfoque en promover la movilidad económica, Bank of America también anunció recientemente:

En Bank of America, nos regimos por el propósito en común de ayudar a mejorar las vidas financieras, a través del poder de cada conexión. Lo estamos logrando a través de un crecimiento responsable con un enfoque en nuestro liderazgo ambiental, social y gerencial (ESG). ESG está integrado en nuestras ocho líneas de negocio y refleja cómo ayudamos a impulsar la economía global, la confianza y la credibilidad, y representa una compañía en la que las personas quieren trabajar, invertir, y con la cual quieren hacer negocios. Queda demostrado en el lugar de trabajo de inclusión y apoyo que creamos para nuestros empleados, los productos y servicios responsables que ofrecemos a nuestros clientes, y el impacto que ejercemos en todo el mundo al ayudar a que la economía local prospere. Una parte importante de este trabajo está formando sociedades sólidas con organizaciones sin fines de lucro y grupos de apoyo, como organizaciones comunitarias, para el consumidor y el ambiente, para unir nuestras redes colectivas y experiencia para lograr un mayor impacto. Conozca más en about.bankofamerica.com, y comuníquese con nosotros en Twitter (@BofA_News).

Para obtener más noticias acerca de Bank of America, incluyendo anuncios de dividendos y otra información importante, visite el centro de noticias de Bank of America e inscríbase para recibir alertas de noticias por correo electrónico.

