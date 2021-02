Bank of America destina $1.1 millones para apoyar a los tejanos y otras comunidades afectadas por la tormenta invernal

El programa de fondos e igualación de cada dólar aportado por el empleado apoyará a organizaciones sin fines de lucro y a los empleados

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Bank of America anunció hoy un compromiso de $ 1.1 millones para atender las necesidades locales en Texas, mientras las comunidades siguen recuperándose de una devastadora tormenta invernal que dejó docenas de muertos y millones sin electricidad ni agua potable. Esto incluye $250,000 de la fundación benéfica Bank of America Charitable Foundation para la Cruz Roja Americana en apoyo a sus esfuerzos por todos los estados afectados por la tormenta y la red Feeding Texas. Los $900,000 restantes se destinarán a organizaciones sin fines de lucro locales en Texas, mientras trabajan de cerca junto a las comunidades necesitadas para proveer refugio, agua, alimentos y artículos esenciales.

“Siempre me impresiona la resistencia de los tejanos y de nuestros empleados de Bank of America”, dijo Nikki Graham, presidenta del mercado de Austin de Bank of America. “Desde Río Grande Valley hasta Pandhale, esta tormenta de invierno afectó a todo el estado, incluidos nuestros 19,000 empleados en Texas, y para muchos, la recuperación apenas comienza. Bank of America seguirá brindando apoyo para ayudar a las personas, familias y negocios a superar esta mortal tormenta”.

Además, Bank of America Charitable Foundation igualará cada dólar de todas las donaciones de los empleados a las agencias de ayuda hasta el 26 de marzo. Los empleados del banco también pueden donar fondos igualados a sus colegas a través del Fondo de ayuda para empleados de Bank of America, que ofrece ayuda a corto plazo a los compañeros que afrontan dificultades económicas urgentes como resultado de un desastre natural, una emergencia familiar u otros eventos inesperados.

Las contribuciones del mercado local de Bank of America incluyen:



• Austin: $100,000 en apoyo para contribuir con los esfuerzos actuales de reparación de viviendas debido a emergencias, ayudando a mantener más familias dentro de sus hogares



• Dallas/Ft. Worth: $300,000 para apoyar a CitySquare, Minnie’s Food Pantry, al Banco de Alimentos del norte de Texas, al Banco de Alimentos del área de Tarrant y The Family Place



• Houston: $350,000 para apoyar al Banco de Alimentos de Houston, Alliance of Community Assistance Ministries, al fondo de ayuda para tormentas invernales del Condado de Houston – Condado de Harris y Houston Area Urban League



• San Antonio: $100,000 para apoyar a Haven for Hope y al Banco de Alimentos de San Antonio

En total, se entregaron más de 5,600 cajas de agua, 3,600 comidas, 900 kits de higiene personal, 200 mantas, 400 linternas y muchos otros artículos a los compañeros de Bank of America en Texas durante las tormentas, así como a refugios temporales y lugares para calentarse.

Bank of America tiene un compromiso de larga trayectoria de responder a las comunidades en tiempos de desastres, incluidos los desastres naturales, las crisis humanitarias y los conflictos civiles. Bank of America se compromete a ayudar a los clientes, empleados y organizaciones sin fines de lucro a afrontar tiempos difíciles al proporcionar los recursos necesarios para recuperarse y reconstruir.

Para los clientes de Bank of America que necesitan ayuda financiera debido a la tormenta y su efecto, el Programa de Asistencia al Cliente está disponible para ayudar con necesidades específicas.

