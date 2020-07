Bañistas golpearon a una foca para que niños se tomaran fotografías

Unos bañistas de la comunidad de Kuryk, Kazajistán, cometieron un acto de brutalidad animal al golpear a una foca solo para que varios niños se tomaran una fotografía.

La denuncia se realizó por medio de The Daily Mail, detallando que el animal quedó inconsciente y luego fue lanzada al mar, desconociendo si logró sobrevivir.

En las redes sociales circula un video, en el cual varios hombres golpean la foca que estaba en el mar con palos hasta que no puede defenderse más.

“Golpearon a la foca hasta que se desmayó. Luego la sacaron del agua para que los niños pudieran tomar fotos y divertirse”, relató un testigo del salvaje suceso.

Village of #Kuryk, #Kazakhstan.

A group of holidaymakers attacked a seal with sticks and rocks when it approached to the shore. The brutal attack lasted till the seal passed out. It was pulled out the water so the kids could take pics and have fun with it according to a witness pic.twitter.com/YlJSRuX1Rq

— 💞Ale Zapata💞 Warriors4Wildlife™_SA🌐Ⓥ🐾 (@AleZ2016) July 11, 2020