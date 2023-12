Banco de la República de Colombia y ACI Worldwide se asocian para ofrecer pagos en tiempo real en Colombia

El Banco Central de Colombia, Banco de la República, utilizará la tecnología de pagos de última generación de ACI para impulsar la transformación en tiempo real del ecosistema de pagos del país.

El acuerdo, de amplio alcance, permitirá a ACI crear un ecosistema de pagos interoperable en tiempo real en un proyecto de transformación bancaria a nivel nacional.

MIAMI Y BOGOTÁ, Colombia–(BUSINESS WIRE)–El Banco Central de Colombia, Banco de la República, anunció hoy que se asociará con ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), el líder mundial en software de pagos en tiempo real de misión crítica, para crear un nuevo ecosistema nacional de pagos interoperable en tiempo real como parte de un proyecto de transformación bancaria a nivel nacional.





El Banco Central utilizará la Infraestructura Central Digital de ACI, parte de la galardonada ACI Enterprise Payments Platform para crear la infraestructura central de un ecosistema interoperable a nivel nacional que incluye servicios de liquidación y directorio centralizados para los sistemas de pago en tiempo real existentes y futuros. El proyecto comenzará a funcionar en 2025. Todos los sistemas actuales y futuros deberán conectarse al nuevo ecosistema de pagos interoperable en tiempo real en construcción.

“Estamos entusiasmados con el proyecto de modernización de pagos en tiempo real que hemos emprendido junto con ACI Worldwide, líder mundial en pagos en tiempo real”, comentó Leonardo Villar, Gerente General del Banco de la República de Colombia. “Será el primer sistema en Latinoamérica que se creará a través del consenso colaborativo de todas las partes interesadas del ecosistema de pagos; el gobierno, los reguladores, los bancos privados y el Banco Central han estado trabajando juntos con el objetivo de llevar los beneficios de la modernización de pagos en tiempo real a consumidores y empresas colombianas”.

“Con la tecnología de punta proporcionada por ACI Worldwide, estamos en una posición sólida para impulsar la transformación digital y en tiempo real del ecosistema de pagos de Colombia, como parte de nuestro recorrido hacia una economía moderna, digital y financieramente inclusiva”, continuó Villar.

Colombia, al igual que otros países de la región, está preparada para capitalizar importantes beneficios económicos para las empresas y los consumidores a partir de la adopción de pagos en tiempo real. Estos mejoran la eficiencia general del mercado e impulsan el crecimiento económico. Los países que adopten este tipo de pagos con éxito pueden esperar un crecimiento anual adicional del PIB de hasta el 2%, según un informe publicado por ACI en conjunto con GlobalData y el Centre of Economics and Business Research (CEBR).

Según el informe de ACI 2023 Prime Time for Real-Time, se espera que las transacciones de pagos en tiempo real en la 4a economía más importante de Latinoamérica pasen de 15 millones en 2022 a 92 millones en 2027, una tasa compuesta de crecimiento anual de cinco años del 43,4%. Se prevé que estas cifras aumenten significativamente una vez que el nuevo sistema esté operativo.

“Aplaudimos al Banco Central de Colombia por su decisión de adoptar tecnologías innovadoras, su capacidad para lograr el consenso de todos los actores del ecosistema de pagos y su determinación de impulsar el cambio y la transformación a una velocidad sorprendente”, comentó Leonardo Escobar, Vicepresidente de ACI Worldwide en Latinoamérica. “Los pagos en tiempo real mejoran la liquidez del sistema financiero y la eficiencia general del mercado en la economía. Colombia ahora tiene una oportunidad increíble de impulsar el crecimiento económico y la inclusión financiera con la ayuda de los pagos en tiempo real”.

“ACI Worldwide tiene un historial único en la creación exitosa de sistemas en tiempo real en todo el mundo, además de ayudar a bancos, empresas fintech y otros proveedores de servicios de pago a conectarse a los sistemas y ofrecer servicios financieros nuevos e innovadores para consumidores y empresas”, explicó Federico Vilanova, Vicepresidente de Sudamérica Hispanohablante de ACI Worldwide. “Confiamos en que nuestras soluciones de software probadas y resilientes contribuirán al éxito del nuevo ecosistema de pagos en tiempo real de Colombia”.

Actualmente, ACI provee 25 sistemas en tiempo real nacionales y panregionales en seis continentes, incluidas nueve infraestructuras centrales, brindando soluciones a bancos centrales, bancos participantes, empresas fintech y otros proveedores de servicios de pago. A nivel mundial, ACI cubre aproximadamente un tercio de los países que ofrecen servicios de pagos en tiempo real, llegando a alrededor de 1800 millones de personas atendidas por diversas organizaciones, incluidos gobiernos centrales, redes de pago, bancos, instituciones financieras y empresas fintech.

Acerca de ACI Worldwide

ACI Worldwide es líder global en software de pagos en tiempo real de misión crítica. Nuestras soluciones de software probadas, seguras y escalables permiten a las corporaciones, empresas fintech y disruptores financieros más importantes procesar y gestionar pagos digitales, brindar pagos omnicomercio, presentar y procesar pagos de facturas y gestionar fraude y riesgo. Combinamos nuestra huella global con la presencia local para impulsar la transformación digital en tiempo real de los pagos y el comercio.

