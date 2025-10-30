Banco Central de Argentina lanza una moneda mundialista que rinde homenaje a Maradona 

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó oficialmente una moneda conmemorativa inspirada en el legendario gol a Inglaterra de Diego Maradona en el Mundial 1986, como anticipo a la cita futbolística de 2026.

La moneda argentina del gol a Inglaterra ya genera expectativa entre los coleccionistas y fanáticos del fútbol en toda Latinoamérica.

La pieza, de edición limitada, representa uno de los momentos más icónicos de la historia del fútbol argentino y mundial: el famoso segundo gol de Maradona en el partido de cuartos de final contra Inglaterra, considerado por muchos como "el gol del siglo".

Esta iniciativa del BCRA busca no solo celebrar este recuerdo, sino también sumar al ambiente de la próxima Copa del Mundo.

¿Dónde conseguir la moneda del Mundial 2026 y cuánto cuesta?

La moneda puede adquirirse en la sede del BCRA y en distintas casas numismáticas autorizadas del país. Su valor inicial ronda los 70.000 pesos argentinos, según el comunicado oficial.

También se prevé su venta online en los próximos días, por lo que los coleccionistas internacionales podrán acceder a ellas desde el exterior.

Este lanzamiento no solo rinde homenaje al fútbol, sino que revive el sentimiento nacionalista y la pasión mundialista que caracteriza a Argentina cada cuatro años.

El furor por las monedas y billetes de colección con temáticas deportivas ha ido en aumento, especialmente en países donde el fútbol es una parte central de la cultura popular.