Balsam Hill se enorgullece de anunciar su compromiso con una producción de árboles de Navidad más sostenibles

Desde 2006, Balsam Hill se ha comprometido con la reutilización, la calidad, el realismo y la innovación en los árboles de Navidad que millones de clientes han aprendido a amar. Con este espíritu, Balsam Hill se enorgullece de ser el primer minorista del mundo en ofrecer árboles con puntas True Needle® fabricadas con polietileno de origen vegetal derivado de la caña de azúcar, y no de combustibles fósiles. Igualmente emocionante es que, a partir de la temporada navideña 2025, todos los demás árboles True Needle de la marca incorporarán un 30 % de polietileno reciclado, certificado GRS, proveniente de tapas de botellas de agua. Ambos cambios se realizaron sin comprometer los controles de calidad ni las consideraciones de seguridad requeridas para cada árbol Balsam Hill, así como tampoco la garantía estándar de tres años que acompaña a cada árbol vendido.

"Una parte importante de la misión de Balsam Hill es ofrecer árboles de Navidad aún más sostenibles, que sean el centro de las celebraciones de nuestros clientes durante muchos años. Si bien nuestros árboles siempre han sido reutilizables, estos avances representan un cambio radical para la industria de los árboles de Navidad", afirmó Mac Harman, fundador y gerente general de Balsam Hill. "No solo creamos el primer árbol artificial de polietileno de origen vegetal e innovamos en más del 85 % de la producción de árboles nuevos este año, sino que recientemente testeamos la fabricación de un nuevo modelo a partir de árboles Balsam Hill anteriores reciclados: un árbol inspirador que colocamos en nuestro estudio de diseño y que refleja nuestro compromiso con la innovación y la sostenibilidad".

Más allá de estos cambios en la fabricación de sus árboles, Balsam Hill también se enfoca en implementar sistemas sostenibles en todas sus operaciones. Pequeñas modificaciones pueden generar un gran impacto, como el uso de empaques reciclables, cinta de papel en lugar de plástico, y la eliminación de burbujas de aire en la mayoría de los empaques de árboles a partir de 2024. Este año, tras años de investigación y desarrollo para abordar el desafío del reciclaje de árboles artificiales, la empresa planea poner en marcha un programa piloto de recolección y reciclaje de árboles en Dublín, Irlanda. Como en años anteriores, los árboles artificiales y las guirnaldas de luces navideñas se recogerán para dedicar esfuerzos a su reciclaje en el Balsam Hill Outlet ubicado en Burlingame, California. Tenemos planes de expandir esta iniciativa a más clientes en Estados Unidos lo antes posible.

Este año, más del 85 % de los árboles de Navidad de Balsam Hill se fabricarán con estos nuevos materiales más sostenibles y estarán disponibles en todos sus sitios de comercio electrónico, incluyendo EE. UU., Francia, Alemania, Reino Unido, Australia y Canadá.

Puede encontrar más información sobre el plan de sostenibilidad multianual de Balsam Hill en www.balsamhill.com/sustainability e incluso un enlace al primer informe ESG de la compañía.

Acerca de Balsam Brands

La marca insignia de la empresa Balsam Brands —con sede en EE. UU.— es Balsam Hill. Balsam Hill (www.balsamhill.com) fue fundada en 2006 por Mac Harman y tiene como objetivo crear los árboles de Navidad artificiales reutilizables más realistas y de más alta calidad para clientes y empresas de todo el mundo. Con un enfoque en la calidad y la artesanía, sus árboles aportan el toque perfecto para que familias y comunidades celebren la alegría de las fiestas. Tras 19 años de crecimiento, la oferta de productos de Balsam Hill se ha ampliado para incluir adornos, vegetación navideña y decoración estacional, con sitios web propios operados en EE. UU., Reino Unido, Australia, Alemania, Francia y Canadá.

