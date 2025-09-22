Balón de Oro 2025: Lamine Yamal y Vinicius Jr. entre los favoritos 

El Balón de Oro 2025 está generando gran expectación en la comunidad futbolística mundial.

Entre los favoritos para ganar el prestigioso galardón este año destacan dos nombres: Lamine Yamal, revelación joven del FC Barcelona, y Vinicius Jr., estrella consolidada del Real Madrid y del fútbol latinoamericano.

La lista de nominados incluye a varios talentos emergentes y habituales, lo que refuerza la competitividad y el interés del evento.

Ambos jugadores, Lamine Yamal y Vinicius Jr., han tenido temporadas sobresalientes en sus respectivos clubes.

Yamal, con apenas 18 años, ha sorprendido tanto en la liga española como en competencias internacionales, posicionándose como una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Por su parte, Vinicius Jr. suma éxitos con el Real Madrid y la selección brasileña, obteniendo múltiples títulos y consolidando su lugar entre los mejores del planeta.

¿Quiénes son los principales candidatos al Balón de Oro 2025?

Además de Yamal y Vinicius, otros futbolistas reconocidos como Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Erling Haaland figuran entre los nominados al Balón de Oro 2025.

Sin embargo, la gran atención mediática la atraen los jugadores de origen latino y especialmente quienes representan la nueva generación del deporte.

La elección final dependerá del rendimiento en los últimos torneos y campeonatos internacionales del año.

La importancia de premios como el Balón de Oro radica en el reconocimiento internacional que otorgan, elevando la trayectoria y proyección de quienes lo reciben.

La lista oficial de nominados y los detalles completos pueden consultarse en que recoge todas las novedades sobre este esperado evento.

Balón de Oro masculino

- Jude Bellingham (Real Madrid/inglés)

– Ousmane Dembélé (PSG/Francés)

– Gianluigi Donnarumma (PSG/Italiano)

– Désiré Doué (PSG/Francés)

– Denzel Dumfries (Inter/Neerlandés)

– Serhou Guirassy (Dortmund/Guineano)

– Viktor Gyökeres (Arsenal/Sueco)

– Erling Haaland (Manchester City/Noruego)

– Achraf Hakimi (PSG/Marroquí)

– Harry Kane (Bayern/Inglés)

– Kvicha Kvaratskhelia (PSG/Georgiano)

– Robert Lewandowski (Barcelona/Polaco)

– Alexis Mac Allister (Liverpool/Argentino)

– Lautaro Martínez (Inter/Argentino)

– Scott McTominay (Nápoles/Ecocés)

– Kylian Mbappé (Real Madrid/Francés)

– Nuno Mendes (PSG/Portugués)

– Joao Neves (PSG/Portugés)

– Michael Olise (Bayern/Francés)

– Cole Palmer (Chelsea/Inglés)

– Pedri (Barcelona/Español)

– Raphinha (Barcelona/Brasileño)

– Declan Rice (Arsenal/Inglpes)

– Fabián Ruiz (PSG/Español)

– Mohamed Salah (Liverpool/Egipcio)

– Virgil Van Dijk (Liverpool/Neerlandés)

– Vinicius Jr. (Real Madrid/Brasileño)

– Vitinha (PSG/Portugués)

– Florian Wirtz (Liverpool/Alemán)

– Lamine Yamal (Barcelona/Español)

Balón de Oro femenino

– Sandy Baltimore (Chelsea/Francesa)

– Barbra Banda (Orlando Pride/Zambiana)

– Aitana Bonmatí (Barcelona/Española)

– Lucy Bronze (Chelsea/Inglesa)

– Klara Bühl (Bayern/Alemana)

– Mariona Caldentey (Arsenal/Española)

– Sofia Cantore (Juventus/Italiana)

– Steph Catley (Arsenal/Aaustraliana)

– Melchie Dumornay (Olympique de Lyon/Haitiana)

– Temwa Chawinga (Kansas City Current/Malauí)

– Emily Fox (Arsenal/Estadounidense)

– Cristiana Girelli (Juventus/Italiana)

– Esther González (Gotham/Española)

– Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)

– Patri Guijarro (Barcelona/Española)

– Amanda Gutierres (Palmeiras/Brasileña)

– Hannah Hampton (Chelsea/Inglesa)

– Pernille Harder (Bayern/Danesa)

– Lindsey Heaps (Olympique de Lyon/Estadounidense)

– Chloe Kelly (Arsenal/Inglesa)

– Marta (Orlando Pride/Brasileña)

– Frida Leonhardssen Maanum (Arsenal/Noruega)

– Clara Mateo (París FC/Francesa)

– Ewa Pajor (Barcelona/Polaca)

– Claudia Pina (Barcelona/Española)

– Alexia Putellas (Barcelona/Española)

– Alessia Russo (Arsenal/Inglesa)

– Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/Sueca)

– Caroline Weir (Real Madrid/Escocesa)

– Leah Williamson (Arsenal/Inglesa)