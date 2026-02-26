Bali Zoo deja atrás los paseos en elefante y apuesta por bienestar animal y educación en 2026.

El Zoológico de Bali inició este 2026 la eliminación de los paseos en elefante. Esto marca un cambio significativo en la gestión de una de sus principales atracciones. La medida busca priorizar el bienestar animal y promover prácticas de conservación responsables y sostenibles.

La institución explicó que la decisión responde a su compromiso de mejorar los estándares de cuidado de los elefantes. Así, busca garantizar que puedan desarrollarse en condiciones más adecuadas. La medida también se alinea con la Circular Número 6 de 2025, emitida por la Dirección General de Conservación de Recursos Naturales y Ecosistemas de Indonesia. Dicha normativa establece la eliminación de las demostraciones de paseos en elefante en centros de conservación del país.

Como parte del proceso, el zoológico coordinó la implementación de esta normativa con la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Bali. Lo hizo con el fin de asegurar que la transición se realice conforme a las regulaciones vigentes. Según la institución, el fin de estas actividades permitirá que los elefantes dispongan de más tiempo y espacio para expresar comportamientos naturales. Esto también ayudará a fortalecer su bienestar físico y social.

El zoológico indicó que, tras la eliminación de los paseos, enfocará sus esfuerzos en el cuidado diario de los animales, el desarrollo de programas de enriquecimiento y la educación ambiental. Estas iniciativas buscarán fomentar una mayor conciencia entre los visitantes sobre la importancia de la conservación y el respeto por la vida silvestre.

Asimismo, la administración señaló que continuará promoviendo experiencias educativas que permitan al público aprender sobre los elefantes y su conservación, priorizando actividades que no impliquen interacción física directa. Con esta medida, el Zoológico de Bali busca avanzar hacia un modelo centrado en la protección animal y la conservación sostenible.