Baker Hughes y C3 AI Lanzan la Aplicación BHC3 Production Schedule Optimization para la Planificación de la Demanda y la Programación de la Producción de Fabricación

Una solución de inteligencia artificial empresarial integral que genera pronósticos de producción precisos y cronogramas de fabricación óptimos que se adaptan rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado y reducen los costos variables de fabricación.

REDWOOD CITY, California, y HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Baker Hughes (NYSE: BKR) y C3 AI (NYSE: AI) anunciaron el lanzamiento de BHC3™ Production Schedule Optimization (PSO), aplicación de inteligencia artificial empresarial que sirve para planificar la demanda industrial y para crear cronogramas de producción de fabricación. La aplicación mejora la cadena de suministro y el desempeño de entrega de los productos de alta ingeniería y, al mismo tiempo, reduce los costos de fabricación, ya que genera predicciones de la demanda de clientes industriales y cronogramas de producción óptima mediante una vista integral de la actividad de los compradores, los materiales de la cadena de suministro y las operaciones de fabricación y distribución.

BHC3 PSO genera pronósticos de demanda precisos para las operaciones industriales y de petróleo y gas, así como cronogramas de fabricación y distribución bien definidos que tienen en cuenta las condiciones dinámicas del mercado, las restricciones operativas y la incertidumbre inherente relacionada con estas operaciones. Además, BHC3 PSO genera información útil para compradores, vendedores, analistas de inventario y programadores de producción, a fin de que puedan adaptar prácticamente en tiempo real los cronogramas de producción de las operaciones industriales y de petróleo y gas. Actualmente, la aplicación está disponible a nivel general para las empresas de fabricación y de petróleo y gas de todo el mundo; es la última integrante de la cartera creciente de aplicaciones de inteligencia artificial (Artificial Intelligence, AI) de BHC3 mediante la alianza BakerHughesC3.ai.

BHC3 PSO incluye una amplia gama de datos, incluidos la disponibilidad de materia prima, los precios cambiantes del mercado, los pedidos prioritarios de los clientes, la cantidad de reprocesamientos en aumento y el tiempo de inactividad no planificado. Con esta aplicación, los clientes pueden optimizar los objetivos de todas actividades de fabricación y distribución —incluidos la reducción del inventario y la maximización de la producción— y, al mismo tiempo, tener en cuenta las limitaciones operativas (políticas de almacenamiento, rendimiento de los activos y disponibilidad de recursos).

BHC3 PSO ya ha demostrado su éxito con los clientes piloto. Por ejemplo, una empresa grande de procesamiento de hidrocarburos que configuró la aplicación BHC3 PSO para una planta de polipropileno pudo optimizar los cronogramas de producción y reducir los costos de fabricación. Después de una prueba que duró 16 semanas, la empresa logró una mejora del 20 % en la precisión de los pronósticos de demanda al generar cronogramas de producción óptimos sin ajustes manuales y adoptar modelos de aprendizaje automático.

“Estamos comprometidos a ser pioneros y a fomentar la transformación digital de las operaciones de energía en todo el mundo. Esta aplicación es la última de una serie de nuevas soluciones de AI que lanzamos en los últimos meses y que permite que los clientes logren importantes reducciones de costos, nuevos niveles de productividad y adhesión organizativa para los productos de alta ingeniería y las plantas industriales”, indicó Ed Abbo, presidente y director de Tecnología de C3 AI. “BHC3 Production Schedule Optimization es compatible con procesos de fabricación discreta, por lotes, semicontinua y continua en entornos de redes y de múltiples etapas, y genera beneficios de costos y productividad en las operaciones de procesamiento y distribución de petróleo, gas y sustancias químicas”.

“La AI empresarial tiene la capacidad de crear valor y brindar resultados de fabricación a lo largo de toda la cadena de valores de energía”, comentó Uwem Ukpong, vicepresidente ejecutivo de regiones, alianzas y ventas empresariales de Baker Hughes. “En la actualidad, la optimización de la cadena de suministro y la reducción de los costos de producción son especialmente importantes para las empresas industriales y de energía. BHC3 Production Schedule Optimization combina la experiencia en fabricación y tecnología de Baker Hughes con la tecnología de AI líder de C3 AI para ayudar a los operadores a pronosticar mejor la producción de materiales, a fin de que presten servicio a sus clientes”.

Para obtener más información sobre la oferta de productos de BHC3, visite BakerHughesC3.ai.

Acerca de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI) es un proveedor de software de inteligencia artificial empresarial líder en la aceleración de la transformación digital. C3 AI ofrece una gama de productos completamente integrados: C3 AI® Suite, una plataforma para el desarrollo, la implementación y operación de aplicaciones de IA a gran escala; C3 AI Applications, una cartera de aplicaciones de IA de software como servicio (Software as a Service, SaaS) específicas del sector; C3 AI CRM, un conjunto de aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (Client Relationship Management, CRM) específicas del sector diseñadas para la IA y el aprendizaje automático; y C3 AI Ex Machina, una solución de IA sin código para aplicar la ciencia de datos a los problemas empresariales cotidianos. El aspecto central de la oferta de C3 AI es una arquitectura abierta de IA basada en modelos que simplifica considerablemente la ciencia de datos y el desarrollo de aplicaciones. Para obtener más información, visite www.c3.ai

Acerca de Baker Hughes

Baker Hughes (NYSE:BKR) es una empresa de tecnología energética que proporciona soluciones para clientes de la industria y la energía en todo el mundo. Construidas en un siglo de experiencia y con operaciones en más de 120 países, nuestras tecnologías innovadoras y nuestros servicios están llevando adelante la energía; están haciendo que sea más segura, más limpia y más eficiente para las personas y para el planeta. Visítenos en bakerhughes.com.

