BAI convoca la presentación de las candidaturas para los Premios Globales a la Innovación BAI 2023

Homenajean a los pensadores, emprendedores y soñadores que le dan forma a los servicios financieros

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–BAI, una organización independiente sin ánimo de lucro que le acerca a la industria de servicios financieros las ideas más prácticas , ha abierto las nominaciones para la 13.a edición anual de los premios a la innovación BAI Global Innovation Awards. Los premios son el principal galardón a la innovación en el sector de los servicios financieros y su objetivo es poner en el centro del escenario la labor más audaz, inteligente y transformadora. Las innovaciones galardonadas abarcan desde tecnologías nuevas y potentes hasta formas novedosas de aprovechar los conocimientos digitales, pasando por los avances en la experiencia de clientes y empleados hasta las iniciativas para enriquecer a la comunidad.

Los premios de BAI a la innovación están abiertos a las organizaciones de servicios financieros de todo el mundo, en particular, bancos, cooperativas de crédito, empresas de tecnología financiera, asesores y proveedores de servicios. El programa es una excelente plataforma para que las organizaciones exhiban su cultura de innovación y sean reconocidas como líderes en la industria. Los ganadores de los premios serán elegidos por los jueces del Círculo de Innovación de BAI, un panel internacional de innovadores de la industria y personajes influyentes.

Además, BAI también recibirá por segundo año las nominaciones para el premio a la promesa del futuro, el BAI Rising Star. Este premio distingue a los líderes emergentes del sector de los servicios financieros. Los jueces buscarán candidatos innovadores, apasionados y con un intelecto curioso, que estén generando un impacto positivo en los servicios financieros.

Los ganadores de ambos premios, es decir, el BAI Global Innovation y el BAI Rising Star serán anunciados en las redes sociales y en comunicados de prensa; además, tendrán la oportunidad de compartir sus innovaciones en los podcasts, seminarios web y en el boletín BAI Banking Strategies Newsletter.

Loss ganadores y finalistas anteriores representan a equipos de todo el mundo. Entre las organizaciones se destacan Bank of America, Banco Popular, BMO Harris, Citizens Financial Group, Commonwealth Bank of Australia, Emirates NBD, Fifth Third Bank, FNB South Africa, Standard Bank, TIAA y muchas más.

Las candidaturas se aceptarán hasta el 30 de junio de 2023. Los finalistas se anunciarán en septiembre de 2023 y los ganadores se darán a conocer públicamente en octubre de 2023. El formulario de nominación se encuentra en https://www.bai.org/global-innovation-awards/.

Acerca de BAI

Como organización independiente sin ánimo de lucro, BAI lleva más de 95 años acercándoles a la industria de los servicios financieros los conocimientos más útiles, además de ayudar a los líderes a tomar decisiones empresariales inteligentes todos los días. Suministramos investigaciones propias detalladas a más de 40 de los principales bancos de EE.UU., apoyamos a más de 2.100 organizaciones de servicios financieros con capacitación en cumplimiento y desarrollo profesional, proporcionamos liderazgo de pensamiento relevante y de confianza a través de los informes, podcasts y seminarios web de BAI Banking Strategies y ofrecemos eventos y programas especializados. Para más información, visite www.bai.org.

