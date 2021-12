BAI Anuncia a los Ganadores de los Premios a la Innovación Global de 2021

– Los ganadores reflejan un enfoque en la evolución de las necesidades de los clientes y experiencias digitales mejoradas –

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–BAI anunció hoy los ganadores de los Premios a la Innovación Global de 2021 de BAI, el programa de premios más prestigioso del sector que destaca las soluciones transformadoras en los servicios financieros a nivel mundial.

Los ganadores de este año fueron seleccionados por el Innovation Circle, panel de distinguidos jueces y asesores de todo el mundo que están a la vanguardia de la innovación. Junto con BAI, identificaron a los finalistas de los premios de una impresionante lista de presentaciones y, finalmente, seleccionaron a los ganadores y las menciones de honor.

Cada año, BAI ajusta las categorías de premios para alinearlas con la naturaleza dinámica de la industria. Una nueva categoría para 2021, Innovación en Transformación Digital, recibió la mayor cantidad de nominaciones, lo que refleja la prioridad que los líderes de servicios financieros le han dado a la tecnología digital y la mejora de la experiencia del cliente.

“El compromiso con la innovación en la industria de servicios financieros volvió a aumentar este año, con un enfoque aún más marcado en el cliente”, señaló Debbie Bianucci, presidenta y directora ejecutiva de BAI y jurado de Innovation Circle. “Además de desarrollar estratégicamente una cultura de innovación, las organizaciones con la innovación más impactante comienzan con un enfoque de afuera hacia adentro. Este enfoque centrado en el cliente es la base de toda la planificación y ejecución, y parece ser uno de los impulsores más poderosos de los resultados y el impacto de las iniciativas de innovación”.

Los ganadores de los Premios a la Innovación Global de 2021 de BAI son los siguientes:

Innovación en productos o servicios de consumo



Commonwealth Bank of Australia, Australia: CommBank Benefits Finder (Buscador de beneficios de CommBank)

Innovación en Transformación Digital



Deutsche Bank, Alemania: Deutsche Bank API Program Embedded Finance Initiative (Iniciativa de financiación integrada del programa API de Deutsche Bank)

Innovación en capital humano



Payactiv, Estados Unidos: Livelihood Employee Experience (Experiencia del empleado de medios de vida)

Innovación en la mejora de procesos internos



PKO Bank Polski, Polonia: Road to Paperless Banking Empowered by Blockchain Technology (El camino hacia la banca sin papel potenciado por la tecnología Blockchain)

Innovación en productos o servicios para pequeñas empresas



Santander Bank, N.A., Estados Unidos: Santander Treasury Fusion for Where You Do Business (Santander Treasury Fusion para donde hace negocios)

Menciones de honor 2021:

Innovación en Cumplimiento y Gestión de Riesgos



Hummingbird, Estados Unidos: Hummingbird Platform (Plataforma Hummingbird)

Innovación en impacto social



Wintrust Financial Corporation, Estados Unidos: Wintrust PPP Resource Centers (Centros de recursos del Programa de protección de cheques de pago de Wintrust)

Felicitaciones a todos los ganadores de los Premios a la Innovación Global de 2021 de BAI. Para obtener más información sobre los finalistas y sobre los ganadores de este año, visite: https://www.bai.org/globalinnovations/.

