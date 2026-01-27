Bad Bunny y la NFL lanzan colección del “Super Tazón” pese a la polémica del Halftime Show

La participación de Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl LX generó una ola de reacciones encontradas entre aficionados, exjugadores e incluso figuras políticas como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A pesar de las críticas, el artista puertorriqueño y la NFL capitalizaron la atención mediática con el lanzamiento de una colección especial vinculada al evento deportivo.

La línea de productos tiene como protagonista al Sapo Concho, personaje que ha acompañado la estética del más reciente álbum del cantante, Debí tirar más fotos. En esta ocasión, el emblemático anfibio aparece caracterizado como jugador de fútbol americano y vestido con los colores de los 32 equipos de la NFL.

La colección incluye gorras, sudaderas, camisetas y llaveros de peluche, y marca un hito al incorporar por primera vez el término en español “Super Tazón” en una línea oficial del Super Bowl, resaltando el peso y la influencia del público hispanohablante dentro de la liga.

Los artículos ya se encuentran disponibles en la tienda oficial de la NFL, con precios que oscilan entre los 40 y 100 dólares. Además, se anticipa una segunda colección que será lanzada tras la presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo, aunque por ahora no se han revelado más detalles.