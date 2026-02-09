Bad Bunny sorprende al equipo de Zara al regalarles la camiseta que usó en el Super Bowl 2026

Bad Bunny hizo historia en el Super Bowl con un espectáculo de medio tiempo que combinó música, identidad cultural y moda. El rapero puertorriqueño, de 31 años, se convirtió en el primer artista mayoritariamente hispanohablante en encabezar el show, una presentación que muchos ya llaman el “Benito Bowl”.

Para la ocasión, el artista eligió un atuendo diseñado especialmente por Zara, marcando un momento inédito para la firma española. El vestuario, creado por los estilistas Storm Pablo y Marvin Douglas, consistió en un conjunto monocromático en tonos crema, que incluyó una camiseta inspirada en camisetas deportivas con el apellido “Ocasio” —su nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio— y el número 64. El look se completó con camisa, pantalón y blazer, además de zapatillas Adidas de su propia colaboración con la marca.

Tras la presentación, Bad Bunny tuvo un gesto especial con el equipo creativo de Zara en España. El cantante obsequió a empleados de la sede central camisetas similares a la que usó en el escenario, acompañadas de una nota de agradecimiento en la que reconoció el tiempo, talento y dedicación invertidos en el proyecto, destacando que el espectáculo también les pertenecía.

Los accesorios también llamaron la atención: un reloj Audemars Piguet valuado en alrededor de 75 mil dólares y un pendiente con forma de balón de fútbol americano, diseñado especialmente para simbolizar este momento histórico de su carrera.

Más allá del impacto estético, la actuación estuvo cargada de mensajes de unidad y orgullo latino. En un contexto previo de reacciones divididas por su elección como protagonista del medio tiempo, Bad Bunny optó por un cierre emotivo, mencionando a varios países del continente y dedicando palabras especiales a Puerto Rico, su tierra natal. Con un balón que llevaba la frase “Together We Are America”, el artista cerró el show destacando la diversidad y la esperanza como eje central de su histórica presentación.