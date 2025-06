Bad Bunny se aleja del mercado estadounidense en su gira: “Es innecesario. No soy Taylor Swift”

En uno de los momentos más importantes de su carrera, Bad Bunny ha revelado su anhelo más profundo: ofrecer un concierto completamente gratuito para el pueblo de Puerto Rico. Aunque ese evento aún no se concreta, el artista puertorriqueño se acerca a ese ideal con su próxima residencia titulada “No Me Quiero Ir de Aquí”, un proyecto que va más allá de la música y se convierte en una declaración de amor a sus raíces.

La residencia se desarrollará en el Coliseo de Puerto Rico entre el 11 de julio y el 14 de septiembre de 2025, con funciones cada fin de semana. Lo inédito del evento es que los primeros nueve conciertos estarán dedicados exclusivamente a los residentes de la isla, quienes debieron presentar prueba de domicilio para adquirir los boletos. La respuesta fue inmediata: más de 80.000 entradas se agotaron en solo ocho horas, generando ingresos superiores a los 11 millones de dólares.

“Antes soñaba con un concierto masivo y gratuito solo para los puertorriqueños. Si fuera por mí, todos serían gratis. Pero lo que estamos haciendo ahora es algo aún más grande”, expresó el artista en una entrevista con la revista Variety.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, también habló de su vínculo emocional con Puerto Rico y cómo esa conexión inspiró su más reciente álbum:

“Este disco nació porque tenía que salir. Fue como un estornudo: empezó con una línea, luego otra, y me di cuenta de cuánto extrañaba mi hogar”, relató.

En un contexto donde muchos artistas latinos buscan consolidarse en el mercado estadounidense, el cantante ha optado por un enfoque distinto. Su gira mundial 2025–2026 no incluirá presentaciones en Estados Unidos.

“No es necesario. Ya he ofrecido muchos conciertos allí en los últimos seis años. Es momento de mirar hacia otros lugares”, explicó.

Tras concluir su residencia en San Juan, Bad Bunny iniciará una gira internacional de 56 fechas que lo llevará por América Latina y Europa, con cierre previsto en Bélgica en julio de 2026.

Más allá de la música, “No Me Quiero Ir de Aquí” representa una afirmación de identidad, orgullo y compromiso con su país natal. Puerto Rico no siempre es fácil, pero es mi hogar. Decir ‘no me quiero ir’ es una forma de resistir, de amar, de quedarse incluso cuando todo invita a irse”, concluyó.