Bad Bunny rinde homenaje a El Chavo del 8 en su debut como anfitrión de Saturday Night Live

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió al público durante su participación como anfitrión en el programa Saturday Night Live donde revivió uno de los clásicos más queridos de la televisión latinoamericana: El Chavo del 8. El episodio, emitido el sábado 4 de octubre, abrió la nueva temporada del famoso programa estadounidense.

En uno de los sketches más comentados de la noche, el artista interpretó a Quico, el consentido hijo de Doña Florinda, en una recreación del icónico vecindario creado por Roberto Gómez Bolaños en la década de 1970. La escena, de más de tres minutos, fue concebida como un homenaje lleno de respeto y nostalgia hacia el humor familiar que caracterizó al programa original.

El elenco incluyó a Marcello Hernandez como El Chavo, Sarah Sherman como La Chilindrina, Andrew Dismuke como Don Ramón, Chloe Fineman como Doña Florinda, y Kenan Thompson como el “Sr. Barriga” . Además, el actor Jon Hamm hizo una aparición sorpresa como el Profesor Jirafales.

La participación de Bad Bunny en SNL llega poco después de confirmarse que será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, patrocinado por Apple Music y producido por Roc Nation y Jesse Collins. El evento se celebrará el 8 de febrero en Santa Clara, California.

Durante su monólogo inicial, el cantante expresó su entusiasmo por representar a la comunidad latina en uno de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial. “Más que mi logro, es el logro de todos, demostrando que nuestra huella y contribución en este país nunca podrán borrarse”, dijo en español, antes de bromear con sus detractores: “Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender.”

Con esta presentación, Bad Bunny no solo hizo historia en SNL, sino que también reafirmó su papel como uno de los artistas latinos más influyentes de su generación.