Bad Bunny revela que excluyó a EEUU de su gira por miedo a redadas de ICE

Las recientes redadas del ICE en conciertos de Bad Bunny en Estados Unidos han generado polémica y preocupación entre la comunidad latina. El artista puertorriqueño no tardó en pronunciarse sobre estos operativos migratorios que, según varios medios, han tenido lugar en recintos donde se presentan figuras de la música urbana.

Bad Bunny, uno de los máximos exponentes de la música latina, utilizó sus redes sociales y declaraciones públicas para rechazar la presencia de agentes del Servicio de ICE, en sus shows. El puertorriqueño señaló que sus conciertos buscan ser espacios seguros e inclusivos para todos sus fans, especialmente para la comunidad latina y migrante que lo sigue en Estados Unidos.

La noticia de las redadas ha generado temor entre asistentes y familiares de migrantes, quienes han denunciado la intimidación y el ambiente inseguro en estos eventos. “No puedo permitir que mis fans sientan miedo de disfrutar mi música”, expresó Bad Bunny, pidiendo respeto hacia sus seguidores y un alto a los operativos migratorios durante actividades artísticas.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes también han condenado los hechos, señalando que este tipo de acciones vulneran los derechos civiles y promueven la persecución en espacios públicos. De igual forma, varios artistas y figuras públicas han expresado su apoyo a Bad Bunny y han pedido aclaraciones a las autoridades locales.