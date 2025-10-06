Bad Bunny responde a la polémica por el Super Bowl 2025

Bad Bunny responde a la polémica Super Bowl surgida tras los anuncios de su posible participación en el esperado espectáculo de medio tiempo del 2025. El popular cantante puertorriqueño reafirmó que “nuestra huella no la podrán borrar”, en un mensaje destinado a quienes critican el protagonismo latino en el famoso evento deportivo.

Durante los últimos días, han circulado rumores y opiniones divididas sobre la supuesta inclusión de Bad Bunny en el Super Bowl 2025. Algunos sectores del público y de la prensa deportiva han cuestionado si el género urbano y los artistas latinos tienen cabida en una plataforma global tan influyente, mientras que otros consideran que su presencia refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y América Latina.

Afirmando que el avance de los latinos en la música y en eventos internacionales es resultado del talento y el trabajo duro. “Estamos dejando una marca que no pueden borrar, aunque algunos lo intenten”, aseguró, rechazando los argumentos en su contra y animando a la comunidad hispana a sentirse representada en espacios de alto perfil como el Super Bowl.

La polémica se suma a debates previos que han acompañado a artistas de la región, como ocurrió con Shakira y Jennifer López en 2020. El público latino reacciona con entusiasmo, pero también existe una corriente crítica dentro y fuera de los Estados Unidos sobre el tipo de representatividad que ofrecen estos espectáculos.

La NFL, por su parte, no ha confirmado la presencia oficial de Bad Bunny, pero expertos señalan que su inclusión sería un reflejo del poder cultural y comercial de la música latina, así como del crecimiento de audiencias multiculturales.