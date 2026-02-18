Bad Bunny representa mejor a Estados Unidos que Donald Trump, según los resultados de una reciente encuesta difundida este 18 de febrero de 2026.

El sondeo, elaborado en territorio estadounidense, indica que el popular cantante puertorriqueño es percibido por una mayoría de ciudadanos como una mejor carta de presentación cultural que el presidente Donald Trump.

Este resultado ha sorprendido a medios y analistas, ya que tradicionalmente figuras políticas o empresarios encabezaban estos listados de imagen pública.

Pero el ascenso meteórico de Bad Bunny, quien ha traspasado fronteras musicales y culturales— parece haber redefinido la percepción de muchos sobre lo que representa Estados Unidos en el mundo actual.

El impacto cultural de Bad Bunny y su influencia global

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, se ha convertido en una de las figuras latinas más influyentes del momento.

Su presencia en plataformas globales y su defensa de causas sociales han conectado con una nueva generación de estadounidenses y latinos residentes en el país.

Para muchos, Bad Bunny encarna valores de diversidad, inclusión y creatividad, contrastando con la controvertida imagen de Trump, quien sigue polarizando opiniones dentro y fuera de Estados Unidos.

La encuesta señala que la influencia de las figuras culturales latinoamericanas está en ascenso en el imaginario estadounidense.

El resultado coincide con el aumento del consumo de música en español y la importancia de los artistas latinoamericanos en la industria del entretenimiento.