Bad Bunny reaparece en Instagram para celebrar su cumpleaños 32

El cantante puertorriqueño Bad Bunny reapareció este martes 10 de marzo en su cuenta de Instagram después de varios meses de ausencia en la plataforma. El regreso del artista coincidió con la celebración de su cumpleaños número 32, lo que generó gran reacción entre sus seguidores.

El intérprete compartió una fotografía en la que aparece sonriente frente a un pastel de chocolate en forma de corazón con varias velas encendidas. En la imagen también se observan varias copas sobre la mesa, mientras el artista luce un traje con corbata en una escena que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos.

La publicación fue acompañada únicamente por el número “32”, en referencia a su edad. El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, nació el 10 de marzo de 1994 en Bayamón, Puerto Rico.

La reaparición del cantante ocurre meses después de haber eliminado todas sus publicaciones en redes sociales, tras anunciarse que será el artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre cómo celebró su cumpleaños ni si estuvo acompañado por su pareja, la empresaria y modelo Gabriela Berlingeri. Mientras tanto, miles de seguidores aprovecharon la publicación para enviarle mensajes de felicitación y destacar su regreso a las redes sociales.

