Bad Bunny protagoniza su primer largometraje junto a Javier Bardem en “Porto Rico”

Tras consolidarse como uno de los artistas más exitosos del momento con sus triunfos en los Grammy y su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny da un nuevo paso en su carrera: protagonizará su primer largometraje, “Porto Rico”, dirigido por René Pérez Joglar, Residente.

La película contará también con la participación del reconocido actor español Javier Bardem y será descrita como un western caribeño inspirado en hechos reales, abordando la historia colonial de Puerto Rico con una narrativa visual intensa. Según Residente, ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy, el proyecto es un sueño de infancia que busca contar la historia de la isla con autenticidad y destacar su identidad cultural.

El guion, coescrito junto al ganador del Oscar Alexander Dinelaris, propone una narrativa que explora los orígenes de Puerto Rico y reafirma la identidad de su pueblo, combinando música y cine en una producción que promete unir arte y memoria histórica.