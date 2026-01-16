Bad Bunny prepara un histórico show en español para el medio tiempo del Super Bowl

El Super Bowl 2026 tendrá un protagonista antes de que ruede el balón: Bad Bunny. El artista puertorriqueño publicó este jueves el primer teaser oficial de su presentación en el Halftime Show, detonando una conversación global en solo segundos. Con esta participación, Bad Bunny se convierte en el primer latino en encabezar en solitario el espectáculo de medio tiempo más visto del planeta, con una audiencia que supera los 115 millones de espectadores.

El Halftime Show se ha transformado en un fenómeno cultural y comercial que trasciende el deporte, generando tendencias de consumo y un fuerte impacto mediático. En ediciones recientes, la actuación de artistas como Kendrick Lamar ha superado incluso la audiencia del partido. Además, los músicos que participan en este show suelen registrar incrementos significativos en streaming, descargas y ventas, en algunos casos superiores al 300%.

El teaser lanzado por Apple Music muestra a Bad Bunny interpretando Baile Inolvidable, con una escenografía inspirada en su última gira. Más que un show musical, su participación marca un reconocimiento al mercado latino y a la música en español como una fuerza cultural consolidada. La era Debí Tirar Más Fotos refleja temas como nostalgia, migración y crítica social, posicionando a Bad Bunny como un artista global con identidad local intacta.

El espectáculo promete ser mucho más que música: es una declaración cultural y un hito histórico para la industria del entretenimiento.