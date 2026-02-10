Bad Bunny “pausa” Nueva York: casi 762 mil descargas tras su show del Super Bowl

El impacto del espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl también se reflejó en un aspecto inesperado: el consumo de agua en Nueva York. De acuerdo con datos divulgados por NYC Water, durante la presentación del artista puertorriqueño se registró una disminución significativa en el uso del servicio en toda la ciudad.

La situación cambió drásticamente una vez finalizado el show. En los 15 minutos posteriores, el sistema detectó un aumento súbito en el consumo de agua equivalente a más de 761 mil descargas de inodoro en los cinco distritos de la ciudad.

Las autoridades explicaron que este tipo de picos suele producirse tras eventos televisivos de gran audiencia, cuando miles de personas retoman actividades que habían pospuesto. En este caso, las cifras evidencian el alcance masivo de la actuación de Bad Bunny, capaz de sincronizar incluso hábitos cotidianos de cientos de miles de espectadores.

El fenómeno vuelve a confirmar el enorme arrastre del artista y su capacidad de captar la atención del público a gran escala, más allá del escenario.