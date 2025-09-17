Bad Bunny lidera los Latin Grammy 2025 con 12 nominaciones

Bad Bunny continúa marcando la pauta en la música latina. Este miércoles fue revelado como el artista más nominado de la 26ª edición de los Latin Grammy, consolidando un año de éxitos que comenzó con el lanzamiento de DeBÍ TiRAR MáS FOToS en enero y una residencia de conciertos en Puerto Rico durante el verano.

El astro puertorriqueño compite en 12 categorías, entre ellas las más codiciadas: grabación del año por partida doble con Baile Inolvidable y DTmF, álbum del año y canción del año, donde también figura con dos temas. Su propuesta de fusionar ritmos urbanos con sonidos afrocaribeños lo llevó además a disputar la categoría de mejor canción de raíces con Lo que le pasó a Hawaii.

Esta es la tercera ocasión en que el intérprete encabeza la lista de nominaciones. En 2022 obtuvo 10 menciones y en 2024 alcanzó ocho, empatando con Karol G. Hasta ahora, Bad Bunny ha ganado 12 Latin Grammy, aunque sigue sin conquistar la categoría de álbum del año.

En el apartado de música urbana también es protagonista, con nominaciones a mejor fusión/interpretación urbana, mejor interpretación de reguetón, mejor álbum de música urbana y mejor canción urbana, donde compite con DTmF y La MuDANZA.

Otros artistas también destacan en esta edición. Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso acumularon 10 nominaciones gracias a su disco Papota y a temas como El Día del Amigo y #Tetas, presentes en las categorías de grabación y canción del año. Natalia Lafourcade, habitual en los premios, llega con fuerza con Cancionera, que la coloca en álbum del año, canción y grabación del año, además de mejor álbum cantautor.

Liniker, Joaquina, Alejandro Sanz y Elena Rose también se disputarán reconocimientos en categorías principales, mientras que Edgar Barrera, con 10 menciones, reafirma su posición como uno de los productores y compositores más influyentes del momento.

La ceremonia se celebrará el próximo 13 de noviembre en Las Vegas y promete ser una noche marcada por la diversidad de géneros y propuestas musicales, con Bad Bunny partiendo como favorito.