Bad Bunny enfurece por canción de IA con su voz y amenaza a sus seguidores: “No los quiero en la gira”

La inteligencia artificial se está adentrando en el mundo de la música, y con ello, la posibilidad de crear canciones que simulan ser interpretadas por los artistas más reconocidos del momento, en esta ocasión, una canción generada por IA imitando la voz de Bad Bunny se ha vuelto viral y el cantante ha respondido enfurecido a esta creación.

En TikTok, una canción titulada “DEMO #5: NostalgIA”, creada por el usuario @flowgptmusic mediante el uso de inteligencia artificial, se convirtió en un fenómeno viral con millones de reproducciones. Lo llamativo de esta canción es que daba la impresión de ser una colaboración entre Bad Bunny, Justin Bieber y Daddy Yankee.

Los usuarios quedaron asombrados afirmando que disfrutaron más de esa canción y su pegajoso ritmo de reggaetón, que de las pistas del álbum recién lanzado por el propio Bad Bunny titulado “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”.

A medida que la composición ganaba popularidad, la respuesta de Bad Bunny sorprendió a todos; fue a través de su canal de WhatsApp, que el cantante puertorriqueño expresó su enojo de manera contundente.

En sus palabras, el artista dejó claro que quería alejar de su círculo a todos aquellos que disfrutaron de “DEMO #5: NostalgIA”, afirmando que no merecían ser considerados sus amigos.

Además, expresó su intención de que aquellos que disfrutaron de la canción, no participaran en su gira, enfatizando: “Si les agrada esa canción que está teniendo tanto revuelo en TikTok, los invito a abandonar este grupo inmediatamente. No son dignos de ser considerados mis amigos, y es precisamente por personas como ustedes que he creado mi nuevo álbum. Así que, adiós. No deseo que formen parte de mi gira en absoluto.”

La reacción de Bad Bunny desencadenó una oleada de burlas en las redes sociales, quienes consideraron que el artista se tomó demasiado en serio la situación.

Por el momento, se desconoce si el cantante tomará medidas legales contra la persona que creó la canción de IA o si dejará pasar la situación.