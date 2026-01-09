Bad Bunny enfrenta demanda de 16 millones por uso no autorizado de voz femenina

Bad Bunny y su casa discográfica Rimas Entertainment LLC enfrentan una demanda por 16 millones de dólares en Puerto Rico por el presunto uso no autorizado de la voz de una mujer en una de sus producciones musicales. El reclamo está relacionado con la canción “EoO”, incluida en el álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, según informaron medios locales.

La acción legal fue presentada el 5 de enero por Tainaly Y. Serrano Rivera, quien alega que su voz fue utilizada sin su consentimiento ni compensación económica. De acuerdo con la demanda, el productor Roberto J. Rosado, conocido como La Paciencia, le solicitó en su momento que grabara un mensaje de voz con la frase “Mira puñeta, no me quiten el perreo”, lo cual realizó a través de WhatsApp, sin que se le explicara el uso final del audio.

La grabación habría sido incluida por primera vez en 2018 en la canción “Solo de mí”, del álbum X100pre, y posteriormente reutilizada en 2025 en “EoO”, sin autorización expresa de la demandante. Serrano Rivera sostiene que no fue informada de que su voz sería explotada comercialmente ni de que su identidad formaría parte del proyecto artístico.

El recurso judicial reclama violaciones a la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, al derecho a la propia imagen, a la intimidad, así como daños y enriquecimiento injusto. Además, se solicita que cese el uso de la grabación en conciertos, material promocional y mercancía del artista.

Para dimensionar el impacto del caso, la demanda destaca que “Solo de mí” supera los 389 millones de visualizaciones en YouTube y los 540 millones de reproducciones en Spotify, mientras que “EoO” acumula más de 757 millones de reproducciones en esa plataforma.