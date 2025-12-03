Spotify Wrapped 2025 ya está disponible y la mayor sorpresa del año es que Bad Bunny destrona a Taylor Swift en Spotify Wrapped 2025, convirtiéndose nuevamente en el artista más escuchado a nivel mundial. Esta noticia refleja el liderazgo ascendente de la música latina en las plataformas de streaming y afianza al puertorriqueño como una de las figuras más influyentes en la industria.

Después de que Taylor Swift liderara la lista en 2024, el regreso de Bad Bunny al primer puesto marca un momento icónico. Entre los factores que impulsaron este logro destacan sus colaboraciones internacionales y el lanzamiento de álbumes que conquistaron tanto a seguidores latinos como a nuevas audiencias. Según datos oficiales de Spotify Wrapped sus canciones fueron reproducidas miles de millones de veces este año.

El crecimiento de la música latina en Spotify y otras plataformas evidencia una transformación en las preferencias musicales globales. Artistas como Peso Pluma y Karol G también aparecen entre los más escuchados, confirmando que el público internacional abraza cada vez más estos ritmos. Este fenómeno es similar a lo que ocurrió a principios de la década, consolidando así a la música en español en espacios antes dominados por el pop anglosajón.