Bad Bunny dedica emotivo mensaje a su madre previo al Super Bowl LX

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX se perfila como uno de los más esperados de los últimos años gracias a la participación de Bad Bunny, quien llevará el ritmo latino al evento deportivo más importante del calendario. Mientras la expectativa crece entre sus seguidores a nivel mundial, el artista puertorriqueño protagonizó un momento especialmente emotivo durante la conferencia de prensa previa al show.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, Benito Antonio Martínez Ocasio fue consultado sobre la persona que más ha influido en su carrera desde sus inicios hasta llegar a este escenario histórico. Sin titubear, el cantante señaló a su madre, Lysaurie Ocasio, como su mayor apoyo. Según explicó, ella creyó en él mucho antes de que alcanzara la fama y el reconocimiento internacional.

Bad Bunny destacó que el respaldo de su madre no estuvo ligado únicamente a su carrera musical, sino a su crecimiento personal. Afirmó que ella confió en él como ser humano, en sus decisiones, ideas y gustos, y que siempre vio en él el potencial de convertirse en una buena persona, más allá de cualquier éxito artístico.

Visiblemente conmovido, el artista expresó que ese reconocimiento personal significa para él más que cualquier logro profesional. Sus palabras reflejaron la estrecha relación que mantiene con su madre y pusieron de relieve la importancia de la figura materna dentro de la cultura latina.

El mensaje no solo emocionó a los periodistas presentes, sino también a los millones de fanáticos que siguieron la conferencia conducida por los locutores de Apple Music, Zane Lowe y Ebro Darden, consolidando un momento íntimo previo a una de las presentaciones más grandes de su carrera.