Bad Bunny conquista el número uno de Billboard y anuncia su primer concierto en Asia

El cantante puertorriqueño Bad Bunny continúa consolidando su impacto global tras su reciente triunfo en los Premios Grammy y su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX. Estos logros impulsaron su música en las principales listas, logrando posicionar tres canciones entre los cinco primeros lugares del ranking de Billboard esta semana.

De acuerdo con la clasificación Billboard Hot 100, el artista alcanzó el primer lugar con el tema “DTMF”, seguido por “Baile inolvidable” en la segunda posición, “Nuevayol” en el quinto puesto y “Tití me preguntó” en el séptimo lugar. Este hito marca la primera vez que el intérprete logra el número uno como solista, ya que su anterior liderazgo en la lista fue en 2018 junto a Cardi B y J Balvin con la canción “I Like It”.

Además de su éxito en las listas musicales, la plataforma Spotify anunció que el artista ofrecerá el próximo 7 de marzo su primer concierto como figura principal en Asia. El evento se realizará en Tokio, Japón, como parte de la serie Billions Club Live, ampliando así su presencia internacional y reafirmando su posición como uno de los artistas más influyentes de la música actual.