Bad Bunny busca recuperar su liderazgo musical con “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”

El cantante puertorriqueño Bad Bunny busca recuperar su liderazgo musical con su nuevo álbum “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”.

El proyecto musical ya está disponible en las plataformas de streaming a pocas horas de haberse lanzado.

Los seguidores de Bad Bunny han hecho lo suyo, y han popularizado el lanzamiento musical de su ídolo de la música.

“Nadie sabe lo que va a pasar mañana” cuenta con 22 canciones, en total son 1:21 horas de duración.

Bad Bunny compartió en sus redes sociales un mensaje para sus seguidores, impulsándolos a disfrutar de su nueva producción musical.

“A los que me aman los amo mucho… a los que me odian los amo más. NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA. No lo escuchen, disfrútenlo, esto es pa’ ustedes”, posteó el artista.

En menos de una hora, la publicación del cantante ya tenía más de 30,000 comentarios; todos en apoyo a su proyecto musical.

Las dos canciones más sonadas del álbum son “Where She Goes” y Preview”.

Desde hace unos meses, el artista ha sido desplazado por el cantante Peso Pluma, quien arrasó en los últimos premios.

El cantante espera con “Nadie sabe los que va a pasar mañana” recuperar los primeros puestos musicales.

La grabación de “Where She Goes” tiene como invitados a la leyenda brasileña del fútbol Ronaldinho, Frank Ocean, Lil Uzi Vert, Dominic Fike, Sabrina Lada.