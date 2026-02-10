Bad Bunny arrasa en Spotify tras el Super Bowl

Las cifras de Bad Bunny en Spotify se dispararon tras su histórica presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. De acuerdo con datos de la plataforma, las reproducciones del artista puertorriqueño en Estados Unidos aumentaron un 470 %, mientras que a nivel mundial el crecimiento fue del 210 %.

El impacto fue casi inmediato. Apenas el cantante apareció en el escenario, miles de seguidores recurrieron a Spotify para escuchar sus canciones en tiempo real y continuar la experiencia musical durante y después del show, reflejando el fuerte alcance de su actuación.

El efecto también se extendió a los artistas invitados. Las reproducciones de Ricky Martin registraron un incremento del 145 % en Estados Unidos tras la presentación, lo que confirma cómo el evento no solo impulsó la música de Bad Bunny, sino también la de otros intérpretes que formaron parte del espectáculo.

Estos números consolidan el poder de convocatoria del Super Bowl como vitrina musical global y el peso de Bad Bunny como una de las figuras más influyentes de la música latina en la actualidad.