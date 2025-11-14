Bad Bunny arrasa en los Latin Grammy con cinco premios

El puertorriqueño Bad Bunny se coronó como el gran protagonista de los Latin Grammy celebrados en Las Vegas, donde obtuvo cinco premios, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de la música latina actual. Entre los reconocimientos más destacados se encuentra el galardón a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, una producción que rinde homenaje al sonido y la identidad cultural de Puerto Rico, fusionando ritmos tradicionales con propuestas contemporáneas.

El artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, dedicó su victoria a “toda la juventud de América Latina”, enviando un mensaje de orgullo y esperanza a las nuevas generaciones. Su proyecto musical no solo ha sido aclamado por la crítica, sino que también abrió el camino para que Bad Bunny forme parte del espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl, uno de los escenarios más importantes del entretenimiento mundial.

La ceremonia también destacó el talento emergente y la diversidad artística del continente. El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso igualó al puertorriqueño con cinco premios, consolidando su creciente presencia en la escena musical. Además, la gala reconoció a destacados artistas como Alejandro Sanz, Gloria Estefan y Karol G, quienes sumaron nuevos reconocimientos a sus trayectorias.

Esta edición de los Latin Grammy reafirmó la fuerza, variedad y proyección internacional de la música latina, celebrando tanto a íconos consolidados como a nuevas voces que están marcando el rumbo del género.