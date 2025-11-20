Bad Bunny abrirá su nueva gira en República Dominicana con dos conciertos de gran producción

Tras completar su exitosa residencia “No me quiero ir de aquí” con 31 presentaciones en el Coliseo de Puerto Rico, Bad Bunny llevará su espectáculo a República Dominicana, donde dará inicio oficial a su nueva gira. El artista urbano se presentará el 21 y 22 de noviembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

El productor del evento, Gamal Haché, reveló que ambas funciones han requerido más de ocho meses de preparación, debido a la complejidad técnica y logística del montaje. Haché detalló que la producción es de gran escala, lo que limita la posibilidad de añadir más fechas, aunque el propio artista hubiera querido ofrecer más conciertos en el país.

Con estas presentaciones, el “Conejo Malo” promete encender el público dominicano con uno de los espectáculos más ambiciosos de su carrera.