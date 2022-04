Babcock & Wilcox Se Asocia con Kiewit Industrial para Desarrollar y Entregar la Instalación de Conversión de Biomasa en Energía con CO2 Negativo Neto más Grande del Mundo para Fidelis New Energy Utilizando la Biomasa Avanzada de B&W...

– B&W nombrada proveedor preferido y brindará servicios de ingeniería, diseño, equipos y tecnología para respaldar el desarrollo del proyecto

– B&W proporcionará todas las tecnologías de calderas de biomasa, emisiones y captura de carbono

Babcock & Wilcox Se Asocia con Kiewit Industrial para Desarrollar y Entregar la Instalación de Conversión de Biomasa en Energía con CO 2 Negativo Neto más Grande del Mundo para Fidelis New Energy Utilizando la Biomasa Avanzada de B&W y las Tecnologías Patentadas de Captura de Carbono OxyBright™

Babcock & Wilcox (B&W) (NYSE: BW) anunció hoy que, como proveedor de tecnología preferido, se asociará con Kiewit Industrial para entregar la planta de energía de biomasa con impacto de carbono negativo neto planificada de Fidelis New Energy en el puerto de Greater Baton Rouge, Louisiana. La planta eléctrica de 200 megavatios será la más grande de su tipo en el mundo.

La instalación planificada, llamada Proyecto Cyclus, proporcionará energía para la instalación Grön Fuels de última generación de Fidelis, de 73 000 barriles por día, que producirá combustible de aviación sostenible, diésel renovable, hidrógeno verde y materia prima bioplástica con una huella neta negativa de dióxido de carbono (CO 2 ). Fidelis secuestrará el CO 2 biogénico en un sumidero de carbono desarrollado y asegurado por su subsidiaria Capio Sequestration de conformidad con el acuerdo operativo previamente anunciado entre Capio y el estado de Louisiana.

B&W proporcionará servicios de ingeniería, diseño, equipos y tecnología para respaldar el desarrollo de la planta alimentada con biomasa. El segmento comercial B&W Renewable de la empresa diseñará y suministrará una caldera de lecho fluidizado burbujeante (bubbling fluidized bed, BFB) alimentada con biomasa eléctrica de 200 megavatios, mientras que su segmento ambiental B&W proporcionará su tecnología de oxicombustión OxyBright™ que aisla y captura CO 2 para secuestro a largo plazo, así como un conjunto completo de tecnologías ambientales para controlar otras emisiones, incluidos óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, partículas y compuestos orgánicos volátiles. La planta utilizará estas tecnologías para producir energía limpia con un impacto de carbono negativo neto de más de dos millones de toneladas por año.

“Estamos entusiasmados de asociarnos con Fidelis para proporcionar nuestras tecnologías avanzadas para ayudar en el desarrollo de combustibles ecológicos que tienen un impacto de carbono negativo neto en los Estados Unidos”, expresó el presidente y director ejecutivo de B&W, Kenny Young. “También estamos en conversaciones con Fidelis sobre la creación de hidrógeno verde a partir de biomasa utilizando nuestro proceso de bucle químico Brightloop™, que revolucionará la producción de hidrógeno a nivel mundial. Esperamos continuar nuestros esfuerzos conjuntos con Fidelis para crear combustibles ecológicos para usar en todo el mundo”.

“Para diseñar, desarrollar y entregar nuestros sistemas de infraestructura de impacto climático a escala, Fidelis requiere los mejores socios estratégicos de su clase, y después de un trabajo y diligencia significativos, estamos entusiasmados de haber seleccionado y unido fuerzas con Babcock & Wilcox y Kiewit como nuestros socios tecnológicos y de ejecución”, indicó Dan Shapiro, director ejecutivo y cofundador de Fidelis.

Bengt Jarlsjo, cofundador y director de Operaciones de Fidelis, agregó: “Babcock & Wilcox, Kiewit y Fidelis a través de nuestro sistema RACER™ brindan la combinación óptima de culturas, tecnología comprobada, diseño impulsado por criterios Ambiental, Social y de Gobernanza (Environmental, Social, and Governance, ESG) y capacidad de ejecución para brindar energía con emisiones de carbono negativas como el tercer componente emblemático de Fidelis Climate GigaSystem™: Grön Fuels”.

“Nos complace continuar nuestra relación de larga data con B&W, esta vez trabajando de cerca en un proyecto de vanguardia que ayudará a Fidelis a continuar brindando soluciones innovadoras de energía verde en los EE. UU.”, señaló Tyler Nordquist, presidente de Kiewit Industrial. “Esperamos aportar nuestra amplia experiencia y recursos en ingeniería, adquisición y construcción a esta asociación estratégica con B&W para entregar de manera segura esta importante instalación”.

“A medida que se acelera la transición hacia una energía con emisiones de carbono limpias, cercanas a cero o con un impacto negativo en los EE. UU. y en todo el mundo, B&W está en una posición ideal para proporcionar tecnologías avanzadas para la descarbonización, el control de emisiones y la generación de energía limpia”, opinó el vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones de B&W, Jimmy Morgan. “Estamos muy emocionados de trabajar con Fidelis y sus otros socios para apoyar el desarrollo de este proyecto de energía limpia de vanguardia”.

“Nuestras soluciones de descarbonización, incluida nuestra tecnología de oxicombustión OxyBright, son tecnologías comprobadas”, manifestó Morgan. “El proyecto de captura de carbono y biomasa de Cyclus es una forma ideal de utilizar esta tecnología eficaz, efectiva y revolucionaria”.

“Creemos que la energía de biomasa con captura y secuestro de carbono (biomass energy with carbon capture and sequestration, BECCS) es un enfoque transformador para la reducción de gases de efecto invernadero a través de la negatividad del carbono. Nuestra asociación con B&W y Kiewit nos ofrece tecnologías y servicios que son eficientes, flexibles y altamente escalables. OxyBright permitirá que Cyclus y el ecosistema de Grön Fuels logren una operación de carbono negativo a una escala sin precedentes con tecnología comprobada”, opinó Byron Best, vicepresidente sénior e ingeniero jefe de Fidelis.

La tecnología OxyBright de B&W es parte del conjunto de tecnologías de descarbonización e hidrógeno ClimateBright™ de la compañía. Este proceso de oxicombustión, que utiliza oxígeno puro para la combustión, se puede utilizar con una amplia gama de combustibles para producir una corriente concentrada de CO 2 lista para su secuestro o uso beneficioso. Para el proyecto Cyclus, el proceso OxyBright utilizará combustible de biomasa, incluidas astillas de madera, desechos de madera, bagazo u otros combustibles de oportunidad, mientras que el CO 2 capturado se secuestrará bajo tierra.

Las calderas BFB de B&W son adecuadas para integrarse con el proceso de oxicombustión y están diseñadas para funcionar con una amplia gama de combustibles, por separado o en combinación. La capacidad de utilizar varias fuentes y tipos de combustible brinda a los propietarios la flexibilidad para aprovechar los combustibles de oportunidad y controlar los costos de combustible.

