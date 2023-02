Azafata noqueó a un pasajero que intentó abrir la puerta del avión en pleno vuelo

Una azafata noqueó a un pasajero que intento abrir la puerta de un avión en pleno vuelo. Su acción se ha viralizado.

El vuelo tuvo que desviarse y hacer un aterrizaje de emergencia tras el incidente que pudo cobrar la vida de cientos de personas.

“Los pasajeros del vuelo AA1775, que viajaba desde Los Ángeles a Washington, vivieron momentos de suma tensión cuando un pasajero intentó abrir la puerta del avión”, informó la aerolínea American Airlines.

El caso está bajo investigación por parte de agentes del FBI que indagan por qué razón el pasajero quería salir de la aeronave.

Aunque no se dieron mayores detalles se conoce que el hombre se paró de su asiento y se dirigió hacia la puerta para abrir la puerta en pleno vuelo.

Inmediatamente la azafata buscó como detenerlo, y con ayuda de dos personas que lo detuvieron ella agarró una cafetera y noqueó al hombre con un golpe en la cabeza.

“El golpe fue tan contundente que el pasajero quedó inconsciente en el acto”, se informó.

Una vez que evitaron que el hombre abriera la puerta en pleno vuelo tuvieron que desviar el avión y aterrizar de emergencia en Kansas.

En las redes sociales se documentó el hecho y rápidamente se convirtió en noticia, destacando que la azafata noqueó al pasajero que intentó abrir la puerta en pleno vuelo.

passengers held the individual and a flight attendant used a coffee pot to subdue him as the plane descended rapidly. the man was bleeding as the police in this video are taking him off the flight after landing in Kansas #AA1775 pic.twitter.com/HL2JnyYglw

— Mouaz Moustafa (@SoccerMouaz) February 13, 2022