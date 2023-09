Ayla, la “mujer caballo” que trota, brinca y galopa

Noruega.- La historia de Ayla Kirstine ha generado polémica en las redes sociales, esta joven cree ser una “mujer caballo” que galopa, salta, y trota.

Aunque no es la única persona transespecie del mundo, su caso ha dado de que hablar por su deseo de romper estereotipos.

Los videos de la “mujer caballo” se han viralizado y traspasado las fronteras de Noruega, convirtiéndose en tendencia en otros países.

“No solo anda a cuatro patas, sino que trota, brinca y galopa con las cuatro extremidades en el suelo, pues asegura sentirse como caballo”, destacaron medios locales.

La afición de Ayla no es reciente, lleva un tiempo mostrando sus destrezas reservadas para los caballos.

La “mujer caballo” es capaz de mantener la compostura y la coordinación, mientras pasea a cuatro patas, y también puede trotar sin ningún esfuerzo.

Según la joven, cuando tenía 4 años empezó su proceso de transespecie porque quería ser un perro. “Cuando me di cuenta de que me gustaban los caballos, simplemente usé lo que había aprendido, no sé si me estoy estropeando las articulaciones, pero, hasta ahora, no me duele ninguna parte del cuerpo”.

En las redes sociales, las opiniones por las habilidades de “la mujer caballo” sin distintas; unos la apoyan y otros la cuestionan y hasta la ridiculizan.

Ante la ola de críticas, Ayla decidió cancelar sus redes sociales.