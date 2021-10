Axway nombrado líder en el 2021 Gartner® Magic Quadrant™ for Full Life Cycle API Management

Reconocido por su visión completa y capacidad para ejecutar

PHOENIX–(BUSINESS WIRE)–Axway (Euronext: AXW.PA), líder en API Management, anuncia hoy que ha sido posicionado por Gartner como líder en el 2021 Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management por su oferta de Amplify API Management platform.1 La evaluación se basó en criterios específicos que analizaron la integridad general de la vision y capacidades de ejecución de la empresa.

“Nos sentimos honrados de estar posicionados como líderes por sexto año,” dijo el director ejecutivo de Axway, Patrick Donovan. “Pero nuestra visión se extiende más allá de continuar proporcionando una Plataforma de gestión de API que evoluciona al paso de los mejores estándares de la industria. Para nosotros, se trata de brindar a las empresas las herramientas y la orientación para hacer avanzar su negocio.”

“Con Amplify API Management Platform, hemos eliminado el cuello de botella de enrutar todos los proyectos de API a tráves de un solo equipo corporativo y, al mismo tiempo, mantenemos la visibilidad, la gobernanza y el control completes de los servicios que estamos construyendo” dijo Manoj Kona, Middleware Director en NOV Inc.

Amplify es la única Plataforma abierta e independiente para administrar y gobernar API en equipos, la nube y soluciones de terceros. La visión de “Abrir todo” de Axway Brinda a las empresas la flexibilidad y el apalacamiento para crear experiencias brillantes para los clientes.

“Queremos ayudar a los bancos más pequeños a participar en esta nueva economía API. Creamos herramientas para ayudarlos a innovar y también fomentar la innovación. El valor añadido que podemos ofrecerles es increíble para ellos. Este esfuerzo mutuo en este mundo bancario abierto tiene mucho sentido. Todo esto se basa en la plataforma API Axway Amplify”, dijo el director ejecutivo de LUXHUB, Jacques Putz.

“Entendemos lo que se necesita para obtener el mayor valor de las API de manera que impulsen el negocio”, agregó Donovan. “Ya no se trata solo de administrar las API; se trata de hacerlos consumibles. Axway es una empresa con solidez en el camino de la transformación digital porque no solo tenemos las herramientas, también tenemos la visión y la experiencia para llevarlo de aquí para allá “.

Los informes de Magic Quadrant son la culminación de una investigación rigurosa basada en hechos en mercados específicos, que brindan una visión amplia de las posiciones relativas de los proveedores en mercados donde el crecimiento es alto y la diferenciación de proveedores es distinta. Los proveedores se ubican en cuatro cuadrantes: líderes, retadores, visionarios y jugadores de nicho. La investigación le permite aprovechar al máximo el análisis de mercado en consonancia con sus necesidades comerciales y tecnológicas únicas.

Haga clic aquí para ver una copia gratuita del informe completo.

Acerca de Axway

Axway da nueva vida a la infraestructura de TI heredada, ayudando a más de 11.000 clientes en todo el mundo a construir sobre lo que ya tienen para transformar digitalmente, agregar nuevas capacidades comerciales e impulsar el crecimiento. Con nuestra plataforma de administración de API Amplify, la única plataforma abierta e independiente para administrar y gobernar las API en todos los equipos, la nube híbrida y las soluciones de terceros, ayudamos a las empresas a avanzar más rápido, llegar a nuevos mercados y crear experiencias digitales brillantes. Nuestras soluciones de integración MFT y B2B han sido confiables durante 20 años. Axway (Euronext: AXW.PA) emplea a más de 1.800 personas en 18 países. Obtenga más información en axway.com

Gartner disclaimer

[1] Source: Gartner, “Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management,” Shameen Pillai | Kimihiko Iijima | Mark O’Neill | John Santoro | Akash Jain | Fintan Ryan, 28 September 2021.

Gartner and Magic Quadrant are registered trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and are used herein with permission. All rights reserved.

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in our research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

1 Source: Gartner, “Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management,” Shameen Pillai | Kimihiko Iijima | Mark O’Neill | John Santoro | Akash Jain | Fintan Ryan, 28 September 2021.

Contacts

Todd Holbrook



Tel. (480) 371-0113



tholbrook@axway.com