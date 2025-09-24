AWS y SAP amplían su colaboración para impulsar la soberanía digital en toda Europa

La nueva colaboración en la nube soberana combina la experiencia en aplicaciones empresariales de SAP con la infraestructura en la nube de AWS. Con ella, los clientes de sectores altamente regulados podrán apostar por la innovación en IA.





SEATTLE y WALLDORF--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services (AWS), una empresa de Amazon.com (NASDAQ: AMZN), y SAP SE (NYSE: SAP) han dado a conocer sus planes para que las capacidades de SAP Sovereign Cloud estén disponibles en AWS European Sovereign Cloud, una nueva nube independiente para Europa respaldada por una inversión prevista de 7800 millones de euros por parte de Amazon.

La colaboración toma como base la larga relación entre ambas empresas y el nuevo enfoque integral de SAP hacia la soberanía digital y la innovación en IA. Las capacidades de SAP Sovereign Cloud son soluciones en la nube de SAP con seguridad reforzada, alineadas con los estándares del sector para industrias reguladas y gobiernos. La finalidad de esta colaboración es unir estas capacidades y la amplia experiencia empresarial de SAP con la infraestructura y la experiencia operativa de AWS para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes en materia de soberanía digital en toda Europa.

“Estamos encantados de que las capacidades de SAP Sovereign Cloud estén disponibles en AWS European Sovereign Cloud. Con ello, las organizaciones tendrán más opciones para cumplir sus requisitos de soberanía, al tiempo que aprovechan las mejores tecnologías en la nube”, comentó David Brown, vicepresidente de Computación y Aprendizaje Automático de AWS. “SAP y AWS comparten una visión común: queremos garantizar que nuestros clientes tengan acceso a algunas de las soluciones de soberanía más avanzadas del mercado, para que las organizaciones puedan centrarse en la innovación y en obtener resultados tangibles. Esperamos con interés continuar nuestra colaboración con SAP y ver cómo las organizaciones de toda Europa innovan con AWS European Sovereign Cloud”.

La AWS European Sovereign Cloud, que tiene previsto lanzar su primera región AWS en Brandeburgo (Alemania) a finales de 2025, está diseñada para ofrecer más opciones a las organizaciones del sector público y a los clientes de sectores altamente regulados. Es una oferta que puede ayudar a estas organizaciones a satisfacer sus necesidades específicas en materia de soberanía digital, incluidos los requisitos de residencia de datos, autonomía operativa y resiliencia. Las capacidades de SAP Sovereign Cloud ya están disponibles en AWS en Australia y Nueva Zelanda (desde 2023), Reino Unido (desde 2024), Canadá y la India (desde 2025), y la incorporación de las capacidades de SAP a la AWS European Sovereign Cloud supone un hito importante para los clientes de toda Europa.

Con la SAP Sovereign Cloud las organizaciones pueden innovar de forma más segura, cumplir con las leyes locales y escalar según sus propios términos. SAP Sovereign Cloud en las soluciones de AWS European Sovereign Cloud incluirán inicialmente SAP Business Technology Platform y SAP Cloud ERP. Esto brindará a los clientes una base segura para gestionar procesos empresariales críticos y datos confidenciales, al tiempo que garantizan el cumplimiento de las normativas pertinentes.

“Con nuestra oferta ampliada de SAP Sovereign Cloud, ayudamos a los clientes de todos los sectores a aprovechar todo el potencial de la innovación en la nube y la IA”, declaró Thomas Saueressig, miembro del Consejo Ejecutivo de SAP SE, Servicio al Cliente y Entrega. “Al implementar la cartera de SAP Sovereign Cloud en AWS European Sovereign Cloud, los clientes obtienen acceso a todo nuestro conjunto de soluciones de nube soberana, reforzado aún más por nuestra sólida y duradera colaboración con Amazon Web Services”.

La AWS European Sovereign Cloud será independiente y estará separada de las regiones existentes de AWS, y no tendrá dependencias críticas de infraestructuras fuera de la UE. Con el respaldo de sólidos controles técnicos, garantías soberanas y protecciones legales, los clientes podrán beneficiarse de toda la capacidad de AWS con la misma seguridad, resiliencia y amplia cartera de servicios líderes en el sector que están disponibles en las regiones existentes.

AWS y SAP llevan más de 16 años innovando juntos en la nube. Esta nueva colaboración toma como base esa trayectoria para satisfacer los requisitos de soberanía digital de los clientes y acelerar su transformación digital en Europa.

