AWS lanzará una región de infraestructura en Tailandia

La nueva región de AWS de Asia Pacífico (Bangkok) permitirá a los clientes ejecutar cargas de trabajo y almacenar datos de manera segura en Tailandia y, al mismo tiempo, proporcionar servicio a los usuarios finales con una latencia aún menor

AWS planea una inversión estimada de más de $5000 millones (190 mil millones de bats tailendeses) en Tailandia durante 15 años

SEATTLE–(BUSINESS WIRE)–Amazon Web Services (AWS), una empresa de Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN), anunció hoy que planea abrir una región de infraestructura en Tailandia. La nueva región de AWS de Asia Pacífico (Bangkok) constará de tres zonas de disponibilidad (Availability Zones, AZ) y se unirá a las 87 zonas de disponibilidad existentes en 27 regiones geográficas de AWS. A nivel mundial, AWS ahora anunció los planes en otras 24 zonas de disponibilidad en ocho regiones de AWS más en Australia, Canadá, India, Israel, Nueva Zelanda, España, Suiza y Tailandia. La próxima región de AWS en Tailandia permitirá a desarrolladores, empresas emergentes y empresas, así como a organizaciones gubernamentales, educativas y sin fines de lucro, ejecutar sus aplicaciones y proporcionar servicio a usuarios finales desde los centros de datos de AWS ubicados en Tailandia, lo que garantizará que los clientes que quieran conservar sus datos en Tailandia puedan hacerlo. Además, como parte de su compromiso con la región, AWS planea una inversión estimada de más de $5000 millones (190 mil millones de bats tailandeses) en Tailandia durante 15 años. Para obtener más información sobre la Infraestructura Global de AWS, visite aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

“Tenemos el compromiso de apoyar la transformación digital de Tailandia a través de nuestras inversiones locales en infraestructura y a un ritmo cada vez más rápido de innovación, lo que ayuda a los clientes con sede en Tailandia a desplegar todo el potencial de la nube para transformar la manera en que las empresas y las instituciones atienden a sus partes interesadas”, señaló Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de servicios de infraestructura de AWS. “La nueva región de AWS de Asia Pacífico (Bangkok) permitirá a las organizaciones construir con tecnologías de AWS, tales como inteligencia artificial y aprendizaje automático, análisis de datos e Internet de las cosas. Con estas nuevas herramientas, AWS empodera a los gobiernos a interactuar mejor con los ciudadanos, a las empresas a innovar para su próxima fase de crecimiento y a los emprendedores a crear negocios y competir a escala mundial”.

“El plan de AWS de construir centros de datos en Tailandia es un hito importante que prestará servicios de computación en la nube de avanzada a más organizaciones y nos ayudará a cumplir nuestra ambición de Tailandia 4.0 para crear una economía digitalizada basada en el valor”, expresó su excelencia el Sr. Supattanapong Punmeechaow, vice primer ministro de Tailandia y ministro de Energía. “El Gobierno Real Tailandés se complace en colaborar con AWS, el proveedor de servicios en la nube líder en el mundo, para proveer infraestructura en la nube de clase mundial, resiliente y segura a Tailandia. La inversión de AWS mejorará la competitividad de la nación, generará importantes beneficios económicos a largo plazo y ayudará a generar una fuerza laboral altamente calificada”.

“Una región de AWS en Tailandia ayudará a las empresas y organismos gubernamentales a ofrecer servicios digitales mejorados que beneficiarán a los ciudadanos de nuestra nación por muchas décadas venideras”, manifestó su excelencia el Sr. Chaiwut Thanakamanusorn, ministro del Ministerio de Economía Digital y Sociedad (Ministry of Digital Economy and Society, MDES) de Tailandia. “El MDES y AWS han estado trabajando juntos para apoyar la transformación digital del gobierno modernizando la infraestructura heredada y mejorando las operaciones. La inversión de AWS acercará a nuestra nación un poco más hacia el futuro digital de Tailandia”.

“Los servicios en la nube son uno de los impulsores más esenciales de una economía digital. Agradecemos los planes de AWS para construir una región en Tailandia, que ayudará a hacer progresar nuestra posición como un centro de innovación en Asia y a un destino principal para la inversión”, dijo el Sr. Narit Therdsteerasukdi, secretario general del Consejo de Inversores de Tailandia. “La región de AWS de Asia Pacífico (Bangkok) ayudará a estimular la competitividad global del país, a la vez que impulsará la innovación y la productividad económica en todos los sectores de Tailandia”.

Las regiones de AWS constan de zonas de disponibilidad que colocan la infraestructura en ubicaciones geográficas separadas y distintas con suficiente distancia para reducir significativamente el riesgo de que un solo evento afecte la continuidad del negocio de los clientes, pero lo suficientemente cerca como para proporcionar baja latencia para aplicaciones de alta disponibilidad que usan las múltiples zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad tiene energía, refrigeración y seguridad física independientes y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS enfocados en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias zonas de disponibilidad y en varias regiones para lograr una tolerancia a fallos aún mayor.

La nueva región de AWS de Asia Pacífico (Bangkok) permitirá a los clientes con preferencias o requisitos de residencia de datos almacenar datos de manera segura en Tailandia y, al mismo tiempo, proporcionar una latencia aún menor en todo el país. Los clientes, desde las empresas emergentes hasta las empresas y organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro, podrán utilizar las tecnologías avanzadas de la nube líderes en el mundo para impulsar la innovación. AWS ofrece la más amplia y profunda cartera de servicios, tales como análisis, cómputo, base de datos, Internet de las cosas (IdeC), aprendizaje automático, servicios móviles, almacenamiento y otras tecnologías en la nube.

Las organizaciones de Tailandia están entre los millones de clientes activos que utilizan AWS en más de 190 países de todo el mundo. Entre las organizaciones tailandesas que eligen AWS para ejecutar sus cargas de trabajo para acelerar la innovación, aumentar la agilidad y generar ahorros de costos se incluyen 2C2P, CP All Plc., Digital Economy Promotion Agency, Energy Response Co. Ltd. (ENRES), Papyrus Studio, PTT Global Public Company Limited, PTT Oil and Retail Business Public Company Limited, Siam Cement Group, Sukhothai Thammathirat Open University, The Stock Exchange of Thailand, etcétera. Para obtener los casos de uso que resaltan las maneras en que estas organizaciones tailandesas utilizan los servicios de AWS para transformar sus empresas, visite: press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/aws-launch-infrastructure-region-thailand.

Los socios con sede en Tailandia forman parte de la AWS Partner Network (APN), que incluye más de 100 000 proveedores de software independientes (independent software vendors, ISV) e integradores de sistemas (systems integrators, SI) en todo el mundo. Los socios de AWS crean soluciones y servicios innovadores en AWS, y la APN proporciona soporte comercial, técnico, de comercialización y de lanzamiento al mercado a los clientes. Los SI de AWS, socios de consultoría y los ISV ayudan a los clientes empresariales y del sector público a migrar a AWS, implementar aplicaciones de misión crítica y proporcionar una gama completa de servicios de monitoreo, automatización y administración para los entornos de los clientes de AWS. Entre los ejemplos de socios tailandeses de AWS se incluyen DailiTech, G-Able Public Company Limited, National Telecom Public Company Limited, NTT (Thailand) Ltd., y True IDC. Los ISV de AWS en Tailandia, que incluyen 2C2P y Amity, ya utilizan AWS para ofrecer su software a clientes de todo el mundo y tienen previsto atender a sus clientes tailandeses desde la región de AWS de Asia Pacífico (Bangkok) en el momento del lanzamiento. Para obtener la lista completa de miembros de APN, visite aws.amazon.com/partners, y para obtener los casos de uso de DailiTech, National Telecom y NTT (Thailand) Ltd, visite: press.aboutamazon.com/news-releases/news-release-details/aws-launch-infrastructure-region-thailand.

Inversión de AWS en Tailandia

La próxima región de AWS de Asia Pacífico (Bangkok) es la última de las inversiones en curso de AWS en Tailandia que ofrece tecnologías en la nube seguras y avanzadas. Desde 2020, AWS ha lanzado 10 ubicaciones de borde de Amazon CloudFront en Bangkok. Amazon CloudFront es una red de entrega de contenido (Content Delivery Network, CDN) altamente segura y programable que acelera la entrega de datos, videos, aplicaciones y API a usuarios de todo el mundo con baja latencia y altas velocidades de transferencia. En 2020, AWS lanzó AWS Outposts en Tailandia. AWS Outposts es una familia de soluciones totalmente administradas que ofrece infraestructura y servicios de AWS a prácticamente cualquier ubicación en el borde o en las instalaciones para lograr una experiencia híbrida verdaderamente uniforme.

AWS planea profundizar su inversión en Tailandia con el lanzamiento de su próxima zona local de AWS en Bangkok. Las zonas locales de AWS son un tipo de despliegue de infraestructura de AWS que acerca los cómputos, el almacenamiento, las bases de datos y otros servicios elegidos a una gran población, sectores y centros de TI, que permite a los clientes ofrecer aplicaciones que requieren latencia de milisegundos de un solo dígito a los usuarios finales.

Para apoyar el crecimiento en la adopción en la nube en todo Tailandia, AWS continúa invirtiendo en la mejora de los desarrolladores locales, los estudiantes y en la próxima generación de líderes de TI en Tailandia a través de programas, tales como AWS re/Start, AWS Academy y AWS Educate. Estos programas educativos de AWS ayudan a los estudiantes de todos los orígenes y experiencias a prepararse para las carreras en la nube. Desde cursos universitarios hasta programas de capacitación de tiempo completo y contenido de aprendizaje a su propio ritmo, los programas educativos de AWS ofrecen acceso a la capacitación de habilidades que pueden ayudar a las personas a comenzar o continuar una carrera en la nube. Ocho instituciones tailandesas de educación superior de Bangkok, Chiang Rai y Pathum Thani han incorporado cursos de AWS Academy a sus programas de estudio. AWS también trabaja de manera directa con organizaciones como el Siam Cement Group para ayudar a desarrollar habilidades de la nube en demanda y capacitar a los empleados. AWS planea colaborar con el Ministerio de Economía Digital y Sociedad de Tailandia en un plan de capacitación y ofrecer apoyo para capacitar a más de 1200 empleados con habilidades de la nube, cursos digitales a demanda y eventos de capacitación facilitados para que los empleados gubernamentales puedan desarrollar habilidades necesarias para implementar las tecnologías en la nube a escala, tomar mejores decisiones comerciales impulsadas en datos e innovar en nuevos servicios para impulsar mejores resultados para los ciudadanos.

Para continuar promoviendo la iniciativa empresarial en Tailandia, AWS ofrece a las empresas emergentes en las etapas iniciales soporte a través del programa AWS Activate. Este programa proporciona acceso a orientación y tiempo individual con expertos de AWS, soporte técnico, tutoría empresarial y la oportunidad de acceder a hasta $100 000 en créditos de servicio de AWS, todo sin costo. AWS también trabaja con la comunidad de capital de riesgo, los aceleradores de empresas emergentes y las incubadoras para ayudar a que las empresas emergentes crezcan en la nube. En Tailandia, esto incluye organizaciones aceleradoras, tales como AIS The Startup y Stormbreaker para apoyar el rápido crecimiento de sus empresas de cartera.

En 2021, AWS expandió su programa Startup Ramp a ASEAN. Este programa está dedicado a apoyar a los emprendedores de empresas emergentes en etapas iniciales a medida que generan, lanzan y hacen crecer soluciones en materia de salud, gobierno digital, ciudades inteligentes, agricultura y tecnología espacial. AWS Startup Ramp trabaja para eliminar barreras para los emprendedores que quieren producir un impacto en el sector público ofreciendo comentarios técnicos en diseño y arquitectura, mentoría, créditos y ayuda con los planes que se lanzarán en el mercado para ayudar a navegar requisitos complejos reguladores y de seguridad. Las empresas emergentes en sus etapas más iniciales que trabajan para buscar el lugar del producto en el mercado y para conocer a sus primeros clientes pueden postularse para convertirse en innovadores de Startup Ramp, y aquellas con clientes pagos que están enfocados en el crecimiento y el escalamiento pueden postularse para ser miembros de Startup Ramp y poder acceder a los beneficios del programa.

Desde 2017, AWS EdStart, el acelerador de empresas emergentes de tecnología educativa de AWS, ha ayudado a los emprendedores a crear la próxima generación de aprendizaje en línea, analítica y soluciones de gestión de campus. Entre los miembros de AWS EdStart en Tailandia se incluyen Gantik, OpenDurian y Vonder. Al usar AWS EdStart, estos miembros han generado soluciones innovadoras que ayudan a los estudiantes a tomar decisiones informadas junto con su trayectoria educativa, ofrecen oportunidades de aprendizaje experimental para las escuelas primarias y secundarias de todo el país y permiten la mentoría virtual entre los alumnos y los emprendedores.

Compromiso con la sostenibilidad

Amazon se compromete a transformarse en una empresa más sostenible y a alcanzar cero emisiones netas de carbono en todas las operaciones para 2040, 10 años antes de los objetivos del Acuerdo de París, como parte de The Climate Pledge. Amazon cofundó The Climate Pledge y se convirtió en su primer signatario en 2019. Como parte de su compromiso con el Climate Pledge, Amazon está estableciendo una ruta para abastecer sus operaciones con energía totalmente renovable para 2025, cinco años antes de la fecha objetivo inicial de 2030. Amazon es el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo y, a partir de fines de 2021, la empresa alcanzó el 85 % de la energía renovable en todas sus empresas. Para obtener más información sobre este enfoque, consulte la metodología pública de Amazon. Las organizaciones que mueven las cargas de trabajo de cómputo a la nube de AWS pueden beneficiarse del efecto neto de los esfuerzos de sostenibilidad de Amazon para reducir su huella de carbono.

Acerca de Amazon Web Services

Durante más de 15 años, Amazon Web Services ha sido la oferta de servicios en la nube más completa y con mayor adopción del mundo. AWS ha estado expandiendo sus servicios constantemente para admitir prácticamente cualquier carga de trabajo en la nube y ahora cuenta con más de 200 servicios completos relacionados con cómputos, almacenamiento, bases de datos, redes, analítica, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (Internet of Things, IdeC), servicios móviles, seguridad, servicios híbridos, realidad virtual y aumentada (RV y RA), desarrollo y aplicación de medios, despliegue y gestión desde 87 zonas de disponibilidad en 27 regiones geográficas, con planes anunciados para 24 zonas de disponibilidad más y otras ocho regiones más de AWS en Australia, Canadá, India, Israel, Nueva Zelanda, España, Suiza y Tailandia. Millones de clientes, como las empresas emergentes de más rápido crecimiento, las empresas más grandes y los principales organismos gubernamentales, confían en AWS para impulsar su infraestructura, facilitar su agilidad y reducir los costos. Para obtener más información acerca de AWS, visite aws.amazon.com.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: obsesión por el cliente en lugar de centrarse en el competidor, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más orientada al cliente del planeta, el mejor empleador del planeta y el lugar más seguro para trabajar del planeta. Los comentarios de los clientes, las compras en 1-clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Vender en Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología de compra sin cajeros (Just Walk Out), Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las innovaciones pioneras lanzadas por Amazon. Para obtener más información, visite amazon.com/about y siga @AmazonNews.

